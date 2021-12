Pro Patria, Flero e Trento Volley vincono il Trofeo di Natale

La determinazione ad andare avanti fino in fondo è stata premiata. Pur dovendo accusare parecchie defezioni la Pallavolo Rovereto è riuscita a portare a termine la 31ª edizione del Torneo di Natale, una delle manifestazioni invernali giovanili più importanti d’Italia, svoltosi dal 27 al 29 dicembre, un risultato significativo in un periodo flagellato dalla pandemia come quello che stiamo vivendo.

Delle quattro categorie solitamente proposte è saltata solo quella riservata alle giocatrici Under-13, mentre le altre tre hanno trovato spazio nelle palestre di Rovereto e dintorni, dando la possibilità di giocare ad un totale di 33 formazioni, che poi sono diventate 30, essendosi ritirate Trento Volley e Marzola Under-18 e Trento Volley Under-16, Numeri lontani da quelli delle edizioni convenzionali, ma comunque preziosi per rendere possibile la manifestazione dopo un anno di stop a causa del Covid-19.

Nel torneo Under-18, al quale hanno preso parte sei formazioni, si è imposta senza alcuna difficoltà la Pro Patria Milano, che ha vinto per 2-0 tutti gli incontri disputati. Trento Volley e Marzola hanno dovuto ritirarsi, mentre l’Innova Tione è riuscita a vincere al finalina per il bronzo.

Nel torneo Under-16 si sono imposte le bresciane del Promoball Flero, che in finale hanno battuto il New Team Imola in maniera netta, mentre la prima delle trentine è il Torrefranca, sesto, seguito dal Lakes Levico, settimo, dal C9 Arco Riva, ottavo, e poi da tutte le altre squadre trentine.

Nel torneo Under-14 successo del Trento Volley, che ha vinto tutte le partite affrontate ad eccezione della prima contro lo Spirano, nel girone di qualificazione, un ko vendicato in finale, superando per 2-0 le stesse bergamasche, anche se forse il risultato più importante è stato il 2-1 strappato al San Donà in semifinale. Nella classifica finale troviamo il C9 Arco Riva al sesto posto, il Lizzana Volano al nono e il Lagaris al 12°.

Questo l’organico della squadra allenata da Marco Mongera e da Sara Osti.

Palleggiatrici: Marta Alice Belluzzo e Valeria Vicentini

Schiacciatrici: Matilde Bampi, Lucrezia Carrara, Elisa Defranceschi, Arianna Ketmaier, Sofia Luchi, Camilla Mongera, Anna Taddei, Beatrice Zeni

Universali: Veronica Benigni, Emma Maria Mancini, Elisa Mattiato, Beatrice Rossi

Torneo Under-18

Risultati Girone preliminare: Versilia - Innova Tione 2-0, Innova Tione - Trento Volley 1-2, Innova Tione - Marzola 2-0, Versilia - Milano Team Volley 1-2, Trento Volley - Marzola 2-0, Marzola - Milano Team Volley 0-2, Pro Patria - Milano Team Volley 2-0, Trento Volley - Pro Patria 0-2, Versilia - Pro Patria 0-2, Marzola - Pro Patria 0-2 a tavolino, Milano Team Volley - Innova Tione 2-0, Pro Patria - Tione 2-0, Versilia - Trento Volley 2-0 a tavolino, Versilia - Marzola 2-0 a tavolino, Milano Team Volley - Trento Volley 2-0 a tavolino.

Classifica: Pro Patria 15, Milano Team Volley 11, Versilia 10, Innova Tione 4. Trento Volley(5) e Marzola (0) ritirate.

Semifinali: Bracco Pro Patria - Innova Tione 2-0 (25-12, 25-21), Milano Team Volley - Versilia 2-0 (25-13, 25-17)

Finale 1° posto: Bracco Pro Patria - Milano Team Volley 2-0 (25-10, 25-8)

Finale 3° posto: Innova Tione - Versilia 2-0 (26-24, 25-18)

Torneo Under-16

Prima fase

Risultati Girone A: Lagaris - Volano 2-0, Vivil Udine - Lakes Levico 2-0, Lagaris - Vivil Udine 0-2, Volano - Lakes Levico 1-2, Lakes Levico - Lagaris 2-1, Vivil Udine - Volano 2-0.

Classifica: Vivil Udine 9, Lagaris e Lakes Levico 4, Volano 1.

Risultati Girone B: Trento Volley - C9 Arco Riva 0-2, C9 Arco Riva - Torrefranca 2-1, Torrefranca - Trento Volley 2-1.

Classifica: C9 Arco Riva 5, Torrefranca 3, Trento Volley 1

Risultati Girone C: Predaia - Alta Valsugana 2-1, Flero - Milano Team Volley 2-0, Predaia - Flero 0-2, Alta Valsugana - Milano Team Volley 1-2, Milano Team Volley - Predaia 2-0, Flero - Alta Valsugana 2-0.

Classifica: Flero 9, Milano Team Volley 5, Predaia e Alta Valsugana 2.

Risultati Girone D: Lizzana - Argentario 2-1, Bonate Sotto - Imola 0-2, Lizzana - Bonate Sotto 0-2, Argentario - Imola 0-2, Imola - Lizzana 2-0, Bonate Sotto - Argentario 2-0.

Classifica: Imola 9, Bonate Sotto 6, Lizzana 2, Argentario 1

Seconda fase

Risultati Girone E (1°-8°): Vivil Udine - Torrefranca 1-2, Flero - Bonate Sotto 2-1, Vivil Udine - Flero 0-2, Torrefranca - Bonate Sotto 0-2, Bonate Sotto - Vivil Udine 0-2, Flero - Torrefranca 2-0

Classifica: Flero 8, Vivil Udine e Bonate Sotto 4, Torrefranca 2

Risultati Girone F (1°-8°): Lakes Levico - C9 Arco Riva 2-0 a tavolino, Milano Team Volley - Imola 0-2, Lakes Levico - Milano Team Volley 0-2, C9 Arco Riva - Imola 0-2 a tavolino, Imola - Lakes Levico 2-0, Milano Team Volley - C9 Arco Riva 2-0 a tavolino.

Classifica: Imola 9, Milano Team Volley 6, Lakes Levico 3, C9 Arco Riva ritirata.

Risultati Girone G (9°-15°): Predaia - Argentario 0-2, Lagaris - Predaia 2-1, Argentario - Lagaris 2-0

Classifica: Argentario 6, Lagaris 2, Predaia 1

Risultati Girone H (9°-15°): Volano - Trento Volley 2-0 a tavolino, Alta Valsugana- Lizzana 2-0, Volano - Alta Valsugana 0-2, Trento Volley - Lizzana 2-0 a tavolino, Lizzana - Volano 2-0, Alta Valsugana - Trento Volley 2-0 a tavolino

Classifica: Alta Valsugana 9, Lizzana 6, Volano 3, Trento Volley ritirata

Semifinali

1° posto: Promoball Flero - Milano Team Volley 2-1 (21-25, 25-22, 15-12), Imola - Vivil Udine 2-0 (25-18, 25-17)

5° posto: Bonate Sotto - C9 Arco Riva 2-0 a tavolino, Lakes Levico - Torrefranca 0-2 (24-26, 10-25)

9° posto: Argentario - Lizzana 2-1 (21-25, 25-16, 15-8), Alta Valsugana - Policura Lagaris 2-0 (25-11, 25-15)

Finali

1° posto: Promoball Flero - Imola 2-0 (25-17, 25-18)

3° posto: Milano Team Volley - Vivil Udine 0-2 (22-25, 11-25)

5° posto: Bonate Sotto - Torrefranca 2-1 (24-26, 25-18, 16-14)

7° posto: Lakes Levico a tavolino

9° posto: Argentario - Alta Valsugana 2-0 (25-13, 25-19)

11° posto: Lizzana - Policura Lagaris 2-0 (25-19, 25-18)

Torneo Under-14

Prima fase

Risultati Girone A: Lizzana Volano - C9 Arco Riva 0-2, Pontedera - San Donà 0-2, Lizzana Volano - San Donà 0-2, C9 Arco Riva - Lagaris 2-0, C9 Arco Riva - San Donà 0-2, Lagaris - Pontedera 0-2, Lagaris - Flero 0-2, Flero - Pontedera - 0-2, Lizzana - Flero 1-2, C9 Arco Riva - Flero 2-1, Lizzana Volano - Pontedera 0-2, C9 Arco Riva - Pontedera 0-2, Lizzana Volano - Lagaris 2-0, San Donà - Lagaris 2-0, San Donà - Flero 2-0.

Classifica: San Donà B 15, Pontedera 12, C9 Arco Riva 8, Flero 6, Lizzana Volano 4, Lagaris 0.

Risultati Girone B: Imola - Trento Volley 0-2, San Donà B - Biennio Brescia 0-2, Trento Volley - San Donà B 2-0, Imola - Spirano 0-2, Imola - San Donà B 2-1, Spirano Biennio Brescia 2-0, Martinengo - Spirano 2-1, Martinengo - Biennio Brescia 2-1, Trento Volley - Martinengo 2-1, Imola - Martinengo 0-2, Trento Volley - Biennio Brescia 2-0, Imola - Biennio Brescia 0-2, Trento Volley - Spirano 0-2.

Classifica: Spirano 13, Trento Volley e Martinengo 11, Biennio Brescia 7, Imola 2, San Donà B 1.

Semifinali

1° posto: San Donà - Trento Volley 0-2 (23-25, 12-25), Pontedera - Spirano 0-2 (10-25, 15-25)

5° posto: Promoball Flero - Martinengo 1-2 (18-25, 25-23, 1-15), C9 Arco Riva - Biennio Brescia 2-0 (25-21, 25-17)

9° posto: Lizzana - Volano - San Donà B 2-0 (25-22, 25-19), Lagaris - Imola 0-2 (6-25, 12-25)

Finali

1° posto: Trento Volley - Spirano 2-0 (25-22, 25-12)

3° posto: San Donà - Pontedera 2-0 (25-18, 25-13)

5° posto: C9 Arco Riva - Martinengo 0-2 (24-26, 15-25)

7° posto: Biennio Brescia - Promoball Flero 2-1 (25-21, 9-25, 15-12)

9° posto: Lizzana Volano - Imola 2-1 (25-27, 25-20, 15-8)

11° posto: San Donà B - Lagaris 2-1 (19-25, 25-22, 15-11)