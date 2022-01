Rinviate le prossime due giornate dei tornei di serie B

La raffica di rinvii accumulati nell'ultima giornata del girone di ritorno, la prima dopo la pausa natalizia, non poteva passare certo inosservata. Per evitare che la situazione si ripeta nel prossimo weekend la Fipav ha deciso di rinviare in blocco le prossime due (le prime due del girone di ritorno), programmate per il 16 e 23 gennaio.

In questo arco di tempo saranno sospese le amichevoli e l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti.

Ad oggi sono addirittura 161 (di cui 149 nella sola ultima giornata) i match da recuperare nei campionati di B: 63 partite in B maschile, 35 in B1 femminile e 63 in B2 femminile.

La Federazione Italiana Pallavolo, nonostante le decisioni assunte in data odierna, conferma fin da ora che al termine della stagione saranno comunque previste promozioni e retrocessioni come da indizione dei Campionati.

Mercoledì 19 gennaio è stata fissata un'ulteriore riunione degli organi decisionali della Federazione per valutare ulteriormente la situazione e stabilire la nuova programmazione dell’attività federale.