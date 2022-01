Altre due settimane di stop per il volley

Nuovo stop per la pallavolo italiana e trentina. La Fipav ha prolungato fino al 6 febbraio la sospensione di tutti i campionati - eccezion fatta per la Serie A - da quelli nazionali di Serie B a quelli regionali di Serie C e D, fino ai campionati territoriali e giovanili di tutte le categorie. Si sposta dunque il ritorno in campo per le squadre nostrane che avrebbero in origine avrebbero dovuto riprendere l'attività regolare lunedì 24 gennaio. Rimangono sospese fino al termine indicato anche le amichevoli e i tornei, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti.

La Federvolley ha valutato troppo alto il rischio di tornare in campo senza avere le garanzie di poter disputare con regolarità i campionati, andando quindi incontro a nuovi numerosi possibili rinvii: "Questa sofferta, ma ponderata scelta - si legge nel comunicato ufficiale - è maturata dopo essersi resi conto che al momento non sussistono le condizioni necessarie per far ripartire il 24 gennaio in sicurezza i campionati nazionali di Serie B e C, i campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i Campionati Nazionali di categoria. La Federazione Italiana Pallavolo auspica con estrema determinazione e convinzione che dopo questa ulteriore sospensione si possa ripartire con tutte le attività, in un contesto pandemico migliore rispetto a quello che stiamo vivendo in questi giorni".