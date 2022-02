L'UniTrento si conferma, ennesimo ko per il Lagaris

Successo esterno per l’UniTrento, cade ancora il Lagaris. Il ritorno in campo non è stato del tutto positivo per le compagini trentine. Festeggia l’UniTrento che supera Crema, trova il sesto successo di fila da tre punti e consolida la terza posizione in classifica a ridosso della coppia di testa. Nuova sconfitta per il Lagaris sul campo del Cavaion Veronese.

UniTrento. Al PalaBertoni di Crema, l’UniTrento regola il Crema, ottava forza della classe, in poco più di un’ora. La sesta affermazione consecutiva degli universitari arriva al termine di una prova convincente e affrontata da squadra vera, come raccontano le statistiche: 11 muri vincenti, 9 battute punto e ben quattro giocatori in doppia cifra nel tabellino finale. Gli amaranto sono parsi sempre in assoluto controllo della situazione fin dai primi scambi. L’unico momento di difficoltà lo hanno palesato nella parte centrale del terzo set, quando i locali hanno messo per pochi secondi il naso avanti (16-15). Poi il break di 6-10 ha rimesso le cose a posto.

Lagaris. Esce sconfitto una volta in più il Lagaris, cui è mancato l’acuto finale nella sfida contro il Cavaion Veronese, squadra che lo precede in classifica. Perso nettamente il primo set, nei due successivi i neroverdi sono riusciti a giocarsi le loro carte combattendo con grinta e determinazione. Complici gli esperimenti dei veneti, che hanno modificato più volte la loro formazione, i roveretani sono anche riusciti a portarsi vantaggio per due volte. In entrambe le occasioni sono stati però raggiunti e superati nel finale, quando i padroni di casa hanno aumentato l'attenzione in difesa.