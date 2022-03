Derby tra Lagaris e C9, il Marzola in emergenza col Gussago

Lagaris e C9 si affrontano e sperano in un aiuto del Marzola. A 9 giorni di distanza dal derby andato in scena a Riva del Garda, roveretane e gardesane si trovano nuovamente di fronte nella palestra Fucine di Rovereto. Il Marzola ospita il Gussago con entrambe le palleggiatrici a rischio forfait.

Sabato alle 18 sfida da non perdere per entrambe le squadre. Il Lagaris se vuole salvarsi non può permettersi di lasciare punti e deve affrontare ogni partita come se fosse l’ultima per cercare di ottenere quanti più punti possibili. Il C9 non è così tranquillo come la classifica potrebbe in un primo momento far pensare. Sette punti di distanza dal Lagaris sono un buon tesoretto, ma le ultime due uscite e un calendario poco favorevole con 4 partite ancora da disputare (l’ultima giornata riposeranno) devono far tenere alta l’attenzione. Si prevede una nuova partita ad altissima tensione e grinta agonistica. Le gardesane dovranno recuperare lo smalto di qualche settimana fa, le lagarine giocare con la stessa determinazione vista nello scorso derby. Per tutte due le squadre è importantissimo fare più punti possibili con lo stesso obiettivo: mettersi alle spalle il Gussago e rimanere in Serie B2. In questo senso una grossa mano alle due compagini potrebbe darla il Marzola, al rientro dopo un nuovo turno di riposo. A Gabbiolo (inizio ore 21) arriva proprio il sestetto bresciano e tanto Lagaris quanto C9 auspicano una vittoria da tre punti delle poere che farebbe contenti tutti: il Marzola rinsalderebbe il terzo posto, neroverdi e biancoblù approfitterebbero del passo falso della più pericolosa concorrente per la salvezza. Meno facile di quanto sembra per i progressi fatti vedere dalle lombarde nelle ultime settimane e per le assenze tra le rossoblù.

Lagaris - Per replicare il successo nel derby “di recupero”, coach Abaza si affiderà alla stessa formazione vincitrice a Riva del Garda con un unico ballottaggio in posto 4: Rizzi (S), L.Della Valentina o Giacomuzzi (S), Malesardi (S), Ruele (C), S.Della Valentina (C), Paoli (P), E.Della Valentina (L).

C9 - Tutte abili e arruolabili anche le gardesane per vendicare la sconfitta di 10 giorni fa. Starting six: Enei (O), Fontanari (S), I.Calza (S), Miori (C), A.Calza (C), Righi (P), Belloli (L).

Marzola - Allarme tra le rossoblù. Entrambe le palleggiatrici non si sono allenate regolarmente e potrebbero saltare l’incontro e rendere la partita molto difficile. Coach Di Nardo spera di recuperare almeno Vignoli ma non si escludono cambi di ruolo. Probabile formazione: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Gorgoglione (C), Brugnara (C), Vignoli (P), Cagol (L).