Non c'è un attimo di respiro, domani gara-3 con Piacenza

Si gioca domenica a partire dalle ore 18.30 alla BLM Group Arena la terza e decisiva sfida della serie di Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem Banca 2022 fra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Ad una settimana di distanza da gara 2 in Emilia, che ha riportato in parità le sorti del confronto, si torna quindi in campo a Trento per la partita che assegnerà l’accesso alla Semifinale. Diretta RAI Sport +, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

La parte finale della settimana in corso riserva un altro impegno da dentro o fuori alla formazione gialloblù che, dopo i sei set giocati giovedì sera in Champions League con Perugia, dovrà essere capace di raccogliere le energie mentali e fisiche utili a disputare quella che è la partita più importante della sua stagione italiana. Per continuare a concorrere per lo Scudetto serve infatti una vittoria con qualsiasi punteggio, che consentirebbe di centrare l’accesso alla quattordicesima semifinale Play Off della storia trentina. In virtù della miglior posizione finale nella classifica della regular season, Sbertoli e compagni potranno affrontare questo delicatissimo impegno di fronte al proprio pubblico, senza però sapere ancora se potranno disporre del capitano Matey Kaziyski. Il risentimento accusato al ginocchio destro nel corso del quarto set della partita con la Sir Sicoma Monini è in fase di riassorbimento, ma lo staff medico scioglierà le riserve sul suo eventuale utilizzo solo nell’immediata vigilia della partita. Angelo Lorenzetti dovrà quindi inevitabilmente preparare l’appuntamento con qualche dubbio su quale starting six schierare.

«Giocare i Play Off Scudetto significa essere perfettamente consci che la partita di spareggio sia una eventualità tutt’altro che remota, specialmente se affronti una serie con una squadra di alto livello come Piacenza. – ha spiegato l’allenatore di Trentino Volley in sede di presentazione – Dovremo essere bravi a voltare subito pagina rispetto a giovedì sera contro Perugia e a ritrovare immediatamente non solo brillantezza fisica, ma anche lucidità mentale. Non sarà semplice, ma d’altronde in questa fase della nostra stagione nulla lo è ed è giusto che sia così; vogliamo dimostrare sul campo di meritarci la semifinale e proveremo a prenderci la qualificazione dando il massimo di noi stessi».

QUINDICESIMO MATCH DI SPAREGGIO NEI PLAY OFF

Nell’arco delle diciotto precedenti partecipazioni ai Play Off Scudetto, Trentino Volley ha già disputato quattordici partite di spareggio, simili a quella che l’attende domenica, vincendone nove: due con Modena (stagione 2005/06, 3-2 al PalaPanini in gara 3 con qualificazione alle semifinali e stagione 2010/11, 3-1 al PalaTrento in gara 5 con qualificazione alla Finale poi vinta su Cuneo), due proprio con Piacenza (match che consegnarono entrambi lo scudetto: 3-0 al PalaTrento in gara 3 di finale 2008 e 3-2 sempre al PalaTrento in gara 5 di finale 2013), due con Perugia (successo casalingo al tie break in gara 3 di semifinale 2015 e affermazione in tre set in gara 5 di semifinale 2017), una con Molfetta (3-1 al PalaTrento nei quarti di finale 2016), una con Verona (3-0 a Trento nei quarti 2018) e una con Padova (3-0 a Trento nei quarti 2019). L'unico spareggio casalingo che non ha sorriso a Trento è quello riferito a gara 5 di finale scudetto 2009, perso al PalaTrento al tie break con Piacenza; gli altri otto sono invece stati tutti vincenti. Per Trentino Volley quella di domenica sarà la 937ª partita ufficiale della propria storia, la 46ª stagionale.

GLI AVVERSARI

La Gas Sales Piacenza torna a Trento per vivere la partita più importante della sua storia recente. Per la nuova Società biancorossa, che ha preso il testimone di quella precedente in grado di vincere anche uno scudetto nel 2009, domenica sera ci sarà infatti la prima occasione per centrare la qualificazione alle semifinali Play Off in due partecipazioni al tabellone che assegna il titolo. Anche solo per questo motivo, l’appuntamento è particolarmente sentito ed atteso non solo dal Club ma anche dai suoi supporters, che si presenteranno alla BLM Group Arena in una novantina di unità per provare a spingere la propria squadra verso il successo. I riflettori sono tutti puntati sull’ex di turno Aaron Russell, autore in gara 2 di una prestazione monstre (33 punti col 64% in attacco e 5 ace).

LA SERIE

Trento e Piacenza sono sull’1-1 nella serie dei Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem Banca 2022 che si conclude domenica, in virtù dei successi casalinghi ottenuti in gara 1 (3-0 gialloblù il 26 marzo con parziali di 27-25, 25-20, 25-16) ed in gara 2 (3-2 emiliano con punteggi di 21-25, 29-31, 25-19, 25-20, 24-22). Tali risultati hanno reso necessaria la terza e decisiva partita di spareggio. Chi supererà il turno troverà nella serie di Semifinale (al meglio delle cinque partite, la prima è in programma giovedì 14 aprile) la Cucine Lube Civitanova. Nella parte alta del tabellone l’altro abbinamento di semifinale vedrà Perugia sfidare Modena a partire da mercoledì 13 aprile.

GLI ARBITRI

Gara 3 sarà diretta da Mauro Goitre (di Torino) e Andrea Puecher, secondo fischietto di Rubano (Padova). Per Goitre, di ruolo dal 2004, tredicesima gara stagionale in SuperLega; l’incrocio più recente con Trento è riferito al 2 febbraio (sconfitta al tie break a Civitanova Marche). Per Puecher, in massima categoria dal 2003 ed internazionale dal 2013, si tratterà invece quattordicesima direzione stagionale in campionato; fra queste non rientra nel conto però il match più recente (Perugia-Trento 2-3 del 30 marzo) perché riferito alla Champions League.

TV, RADIO E INTERNET

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Sul piccolo schermo verrà trasmessa da RAI Sport +, canale presente sulla piattaforma digitale terrestre al numero 58 con commento affidato a Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.

Prevista come sempre la cronaca diretta su Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca anche in live streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In tv una sintesi della gara andrà in onda anche lunedì 11 aprile alle ore 21.45, su RTTR - tv partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).