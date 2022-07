Jessica Joly la prima alternativa a Mason e Michieletto

Arriva direttamente da Pinerolo, società con la quale ha conquistato ad aprile la promozione diretta in Serie A1, il terzo tassello per rinforzare il parco schiacciatrici del roster di Serie A2 femminile di Trentino Volley. Jessica Joly, posto 4 valdostana classe 2000, si aggiunge a Francesca Michieletto e Chiara Mason, ufficializzate già nei giorni scorsi, regalando una preziosa soluzione in più su palla alta al tecnico gialloblù Stefano Saja.

Alta 180 centimetri, Joly conosce perfettamente il campionato cadetto, torneo che l’ha vista protagonista dal 2015 ad oggi con le maglie di Settimo Torinese, Sassuolo, Talmassons, Olbia e, appunto, Pinerolo. A Trento la schiacciatrice di Aosta, particolarmente dotata nel fondamentale dell’attacco, ritroverà la palleggiatrice Martina Stocco, sua compagna di squadra nelle esperienze in Friuli e in Sardegna. Il palmares personale di Jessica, che conta anche la vittoria della Coppa Italia di A2 ottenuta nel 2019, è impreziosito dalla medaglia d’oro centrata con la Nazionale italiana agli Europei Under 19 del 2018.

«Jessica rappresenterà un’alternativa tattica molto importante all’interno del parco laterali a disposizione di Saja. - spiega Duccio Ripasarti, direttore sportivo del settore femminile di Trentino Volley - Arriva a Trento dopo una stagione ricca di soddisfazioni a Pinerolo culminata con la promozione in A1 ed è desiderosa di compiere un ulteriore salto di qualità sia tecnico che fisico. Sono convinto che potrà togliersi e regalarci delle belle soddisfazioni».

«Sono davvero entusiasta e carica in vista di questa nuova avventura. - spiega Jessica Joly, nuova schiacciatrice gialloblù - Quando è arrivata la chiamata di Trentino Volley non ci ho pensato due volte, è sempre stato un Top Club maschile, molto strutturato e che ha sempre raggiunto grandi risultati. Conoscendo già alcune delle mie nuove compagne di squadra penso che nella prossima stagione ci sarà davvero da divertirsi».ù

Jessica Joly è il nono tassello del roster di Serie A2 femminile di Trentino Volley, dopo le alzatici Bonelli e Stocco, le altre attaccanti di posto 4 Michieletto e Mason, le centrali Fondriest, Moretto e Meli e il libero Libardi.

La scheda

Nata ad Aosta, il 6 gennaio 2000

180 cm – Schiacciatrice

2013/15 Lilliput Settimo Torinese - Giov.

2015/17 Lilliput Settimo Torinese - Serie A2

2017/18 Lilliput Settimo Torinese - Serie B1

2018/19 Canovi Coperture Sassuolo - Serie A2

2019/20 Cda Talmassons - Serie A2

2020/21 Hermaea Olbia - Serie A2

2021/22 Eurospin Ford Sara Pinerolo - Serie A2

2022/23 Trentino Volley - Serie A2

Palmares

1 Campionato Serie A2 (2022)

1 Coppa Italia A2 (2019)

In Nazionale

Medaglia d’Oro Europei Under 19 (2018)