Mario Martinez: «Arrivo in una società già ben organizzata»

Fra i tanti cambiamenti che hanno investito l'Argentario VolLei dopo la fine del campionato vi è anche quello relativo alla guida tecnica della prima squadra e di quelle giovanili, un ruolo chiave che per tanti anni era stato affidato a Maurizio Moretti.

Al suo posto è stato scelto Mario Regulo Martinez, nato nel 1962, allenatore argentino impegnato in Italia ormai da 16 anni, con esperienze maturate in categorie assai diverse fra loro, con il comune denominatore di aver seguito una programmazione pluriennale.

Siamo andati a trovarlo dopo il suo arrivo a Cognola, per conoscerlo meglio e per farci raccontare le sue ultime esperienze a Bassano del Grappa e a Conegliano.