Il Raiffeisen Beachcup 2022 conferma le aspettative

I Campionati Provinciali di Brunico del 13 e 14 agosto hanno concluso l’edizione 2022 del Raiffeisen Beachcup. Il torneo itinerante di beach-volley dell'Alto Adige è diventato il punto di riferimento per gli appassionati di questo sport e in regione è cresciuta ulteriormente la richiesta di corsi di beach-volley.

Le società della provincia, fra le quali SSV Bruneck Volleyball, SV Lana, US La Ila e ASV Tramin, cercano di dare il meglio ai loro atleti, offrendo sempre più opportunità ai giovani della provincia. L’obiettivo principale del torneo resta immutato: garantire ai giovani talenti la possibilità di confrontarsi fra di loro, per accumulare esperienza e raggiungere traguardi nazionali e internazionali.

Il mondo del beach-volley dell’Alto Adige continua a crescere, sono già diversi i giocatori di beach volley della nostra provincia ad aver raggiunto convocazioni e partecipazioni a tornei nazionali e internazionali. L’obiettivo è che la crescita sia costante e che anche l’Alto Adige diventi terreno fertile di atleti destinati ai massimi campionati. La Ssv Bruneck Volleyball, in collaborazione con le altre società sopra citate, ha rilevato una crescita costante nelle iscrizioni e nelle partecipazioni ad allenamenti e tornei di beach-volley.

Il Raiffeisen Beachcup 2022 ha raggiunto cinque località della nostra provincia, Termeno, Valdaora, San Cassiano, Lana e Brunico, raggiungendo il numero di 371 squadre iscritte per un totale di 742 partecipanti. Di queste squadre ben 265 rientravano nelle categorie giovanili, mentre 106 nelle categorie riservate agli adulti. Nel corso dei cinque fine settimana di torneo si sono disputate un totale di 881 partite. Il torneo di Lana ha registrato un aumento di partecipanti del 32% e ai Campionati Provinciali le formazioni iscritte sono cresciute del 17%.

Queste sono le fondamenta che sostengono il mondo del beach-volley dell’Alto Adige, che rivedrà il Raiffeisen Beachcup nel 2023.