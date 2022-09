Cinque squadre domenica a Lizzana per il «Memorial Dorighelli»

Anche se l’inizio dei campionato regionali è ancora abbastanza lontano anche le squadre di serie C e D sono al lavoro per presentarsi al via nelle migliori condizioni. Cinque di esse daranno vita, domenica prossima, alla sesta edizione del «Memorial Dorighelli», organizzato dalla Pallavolo Lizzana nelle palestre Federico Giuella e Halbherr. Si tratta della squadra di casa, il Lizzana - Volano, che prenderà parte al torneo di serie D, poi a quattro formazioni di serie C quali Lagaris, Torrefranca, Rotalvolley e Neugries.

Il programma prevede alle ore 9, in contemporanea nei due impianti, le sfide Lizzana - Torrefranca e Lagaris - Rotalvolley, alle 10.30 Lizzana - Rotalvolley e Neugries - Lagaris, alle 12 Rotalvolley - Torrefranca e Neugries - Lizzana, alle 15 Lagaris - Torrefranca e Neugries - Rotalvolley, alle 16.30 Lagaris - Lizzana e Neugries - Torrefranca. Alle 18 sarà tempo di premiazioni.