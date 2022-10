Ostacoli patavini per Marzola e C9 Arco Riva

Avversari padovani per Marzola e C9 Arco Riva. La seconda giornata di campionato di campionato riserva a trentine e gardesane due neopromosse, di casa a pochi minuti di auto tra loro. Il Marzola si trasferisce a Galliera Veneta, dove sabato è atteso dal Team Volley 2007, il C9 esordisce in davanti ai propri sostenitori contro l’Olympia di Padova. Si tratta di due squadre neopromosse in B2 ma molto diverse. L’Olympia è formazione molto giovane, come d’altronde lo sono diverse nella categoria tra cui lo stesso C9, ed è tornata nel campionato nazionale al termine della scorsa stagione B2 dopo ben 18 anni di assenza. La società ha confermato quasi tutto il roster che ha ottenuto il salto di categoria, inserendo qualche elemento nei ruoli di palleggiatrice, opposto e libero. Uno di questi, è l’opposto Camilla Cocco, proveniente da due stagioni di vertice in B2 col Chions. Assieme a Marcato e capitan Turato forma il trio di palla alta che sabato scorso ha steso l’Orgiano (3-0) nella partita inaugurale. Neofita della Serie B2 è anche il Team Volley 2007, formazione che opera nel padovano tra Galliera Veneta e Cittadella, ma rispetto alle conterranee descritte sopra ha apportato numerosi cambiamenti nella rosa delle giocatrici. Anche in questo caso si tratta di elementi giovani provenienti dai club della zona, tutte o quasi alla prima esperienza nel torneo. Nella prima giornata il Team Volley ha ottenuto un punto, superato al tie break dal San Vito Volley di Schio.

Marzola - Per replicare il 3-0 di sabato scorso coach Di Nardo ha a disposizione la rosa al completo e tutto fa pensare che riproporrà il sestetto base visto in azione contro il Torri con le giovani pronte a subentrare: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Enei (C), Brugnara (C), Tuller (P), Cagol (L).

C9 Arco Riva - L’imperativo nella “busa” è continuare a fare esperienza. L’esordio contro l’Argentario non fa testo, la partita di sabato darà indicazioni più precise e non si escludono novità nello starting six: Casolla (O), Celva (S), Benamati (S), Bombardelli (C), Malossini (C), Righi (P), Belloli (L).