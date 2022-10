Sbertoli out, a Piacenza Itas in campo con Depalma in regia

Nella partita di domenica prossima sul campo di Piacenza l'Itas Trentino dovrà far fronte ad un'assenza pesante e imprevista. A dare forfait sarà infatti il regista Riccardo Sbertoli, che durante l’allenamento di giovedì ha riportato una lesione di basso grado del muscolo obliquo interno dell’addome.

I tempi di recupero verranno valutati nel corso dei prossimi giorni, dopo ulteriori accertamenti, ma questo è un tipo di infortunio che richiede la massima attenzione, quindi non è detto che la sua assenza rimanga circoscritta alla partita contro la Gas Sales.

Si accende quindi semaforo verde per il giovane Niccolò Depalma, che a soli 20 anni (da compiere il 29 novembre) sarà chiamato a prendere in mano la squadra.