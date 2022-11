Tre set e tre punti per l'UniTrento che sale in classifica

Torna alla vittoria e continua a macinare punti l’UniTrento Volley. Dopo la battuta d’arresto casalinga di sette giorni fa con il Bolghera, il sestetto amaranto ha espugnato senza affanni il palazzetto dello Zané.

I ragazzi di Conci hanno condotto le operazioni sin dai primi scambi e con un’ottima prova in attacco hanno chiuso la partita in tre set. Grazie al quarto successo in 5 partite gli universitari si mantengono nelle zone in alto della classifica con 13 punti in coabitazione col Massanzago e a una sola lunghezza di distanza dalla Bolghera capolista. Tornando al match di sabato sera, i trentini hanno fatto registrare il 48% di squadra a rete, in cui spiccano il 67% di Polacco e il 56% di Parolari, entrambi partiti in panchina, ma diventati titolari in pianta stabile dal terzo set. A questo va aggiunto il buon lavoro fatto a muro (7 blocks vincenti di cui 4 solo nel primo set). L'incontro è andato subito in discesa, anche perché dalla parte opposta della rete i padroni di casa dell’Olimpia hanno faticato tantissimo ad andare a segno non solo in attacco, ma anche col muro e il servizio. A livello individuale va segnalato il laterale, miglior realizzatore della serata con 11 punti, dei quali 2 muri e un un ace e la doppia cifra raggiunta, in poco più di un set, anche dallo stesso Polacco.