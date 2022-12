Erica Eliskases: «Una stagione difficile, ma dobbiamo crederci»

Mai come sabato scorso l'Ata Trento è andata vicina alla conquista di un risultato che avrebbe potuto dare una svolta al suo campionato. Contro la la terza della classe, il Bassano, è arrivata ad un passo dal successo pieno, poi sfumato a causa di una incredibile rimonta costruita dalle vicentine nel quarto set (da 22-14 a 24-26).

I segnali di crescita della qualità del gioco si mescolano con l'amaro in bocca lasciato da questo black out, come ci racconta l'opposta Erica Eliskases, tornata a giocare in serie B dopo tre anni.