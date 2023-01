Champions, la Trentino Itas chiude la prima fase in Polonia

La 2023 CEV Champions League vivrà nella giornata di oggi, mercoledì, l’ultimo turno della fase a gironi. In questa occasione la Trentino Itas disputerà il suo terzo impegno continentale in trasferta, giocando il sesto turno della Pool D in Polonia, ospite dei due volte Campioni d’Europa in carica del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. All’Azoty Arena fischio d’inizio programmato per le ore 20.30 italiane: diretta Radio Dolomiti e discovery+.

QUI TRENTINO ITAS

Ancora a punteggio pieno e già certa di concludere al primo posto il girone, risultato che ha garantito l’accesso diretto ai quarti di finale, la formazione gialloblù va alla ricerca di un ulteriore risultato positivo per terminare col miglior punteggio possibile la prima fase e quindi poter entrare in una parte del tabellone sulla carta più semplice, visto che la definizione della griglia dei Playoffs viene fatta tenendo conto del ranking di tutte le qualificate.

«Nonostante la certezza del primo posto finale della Pool D affrontiamo questa partita con il massimo della concentrazione ed attenzione, perché vogliamo migliorare il nostro punteggio in vista del tabellone finale. – conferma l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione del match - Non sarà facile ottenere un risultato positivo sul campo dei Campioni d’Europa in carica, che nel frattempo si sono rinforzati con l’arrivo di Bednorz, ma vogliamo provarci anche per proseguire col piede giusto il nostro percorso europeo e guadagnare ulteriori convinzioni, mentali e tecniche».

Il tecnico della Trentino Itas dovrà fare a meno di Oreste Cavuto e Srecko Lisinac, rimasti a Trento per sostenere un programma differenziato in vista dei prossimi importanti impegni. Il centrale serbo era uscito nel corso del terzo set della partita di sabato sera a Civitanova per un risentimento alla zona lombare, situazione che ha consigliato lo staff medico di risparmiargli la lunga trasferta continentale, che vedrà la Trentino Itas rientrare solo giovedì sera. In rampa di lancio c’è quindi di nuovo il centrale belga D’Heer, che ha giocato da titolare gli ultimi due set del match con la Cucine Lube e l’intera precedente partita di Champions League a Menen.

GLI AVVERSARI

Il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle attende la visita della Trentino Itas per il remake delle ultime due finali della competizione con un abito decisamente differente rispetto a quello indossato a fine novembre 2022 alla BLM Group Arena. Il recupero dei centrali Smith ed Huber (out per infortunio nella gara d’andata) e l’innesto dell’ex schiacciatore di Modena Bednorz (sino a qualche settimana fa impegnato nel campionato cinese) consentiranno ai due volte Campioni d’Europa in carica di presentarsi in campo con ancora maggiore qualità ed agonismo, per cercare un risultato che faccia chiudere nel migliore dei modi la fase a gironi. Il punto lasciato per strada in Repubblica Ceca nel precedente turno della Pool D ha azzerato le possibilità di primo posto, ma alla squadra allenata da Sammelvuo il successo nella partita di mercoledì sera interessa eccome, anche per riscattare un periodo non particolarmente semplice in PlusLiga. La sconfitta per 1-3 fatta registrare a Danzica giovedì scorso ha infatti ulteriormente allontanato la vetta della classifica (ora distante 10 punti, posizione occupata dal Resovia). La rosa del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle: 2. Lukasz Kaczmarek (o), 3. Kacper Kupczak (p), 4. Przemyslaw Stepien (p), 5. Marcin Janusz (p), 6. Jakub Chwastyk (o), 7. Twan Wiltenburg (c), 8. Adrian Staszewski (s), 9. Bartlomiej Kluth (o), 10. Bartosz Bednorz (s), 11. Aleksander Sliwka (s), 15. David Smith (c), 16. Tomasz Kalembka (c), 19. Dmitrii Pashitskii (c), 21. Wojciech Zalinski (s) 22. Erik Thomas Shoji (l), 71. Korneliusz Banach (l), 99. Norbert Huber (c). Allenatore Tuomas Sammelvuo.

LA SITUAZIONE DELLA POOL D

Con tutte le posizioni di classifica già matematicamente definite nel precedente turno, i punti in palio nella sesta ed ultima giornata della Pool D interesseranno di fatto solo alle due contendenti della sfida in Polonia; sia la Trentino Itas sia il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle vogliono raccogliere il miglior risultato possibile per figurare nel lotto delle migliori prime e seconde. L’altro incontro, quello in programma a Menen alle ore 20.30 fra Decospan Vt e Karlovarsko, invece non cambierà di una virgola il destino delle due squadre, con i cechi già certi di proseguire il loro cammino in CEV Cup, dove entreranno in gioco nei quarti di finale come una delle terze classificate della fase a gironi, e i belgi che saluteranno definitivamente le coppe europee per la stagione in corso.

RADIO ED INTERNET

La partita verrà trasmessa in diretta di Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a partire dalle ore 20.30. Le frequenze per sintonizzarsi sul network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.