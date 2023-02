Il Marzola cerca sorpasso e terzo posto, il C9 una consolazione

Primo bivio stagionale per il Marzola. Se sabato vincerà contro il Bassano potrà continuare a nutrire sogni di playoff, in caso contrario giocherà “soltanto” per il terzo posto. Serata importante anche per il C9 che attende il Vicenza, una delle due compagini con cui può giocarsela.

Le poere hanno diversi motivi per approcciare la partita in maniera aggressiva sul proprio parquet (inizio ore 20): in primis vendicare il 3-0 dell’andata condito con 19 errori in attacco e un secondo set perso 25-9 che ancora grida vendetta. Poi c’è la questione classifica: il Marzola attualmente è quarto, un punto dietro il Bassano e sei dietro il Peschiera secondo. Le veronesi non dovrebbero fallire l’appuntamento con i tre punti contro l’Ata in casa, dove non hanno mai perso e solo una volta (ancora protagonista il Bassano) hanno dovuto ricorrere al tie break. Un’eventuale sconfitta delle rossoblù porterebbe a nove i punti di distacco dalla seconda posizione e ridurrebbe molto le probabilità di ottenere la piazza d’onore. In più, Pedrotti e compagne verrebbero distanziate dal Bassano, che si allontanerebbe di 4 punti, e sarebbero incalzate dall’Argentario. Ecco perché la partita costiuirà una “sliding door” per il Marzola che in caso di vittoria manterrà immutata la distanza dal Peschiera e scavalcherà il Bassano in terza posizione.

Non riveste la stessa importanza per la classifica la sfida a Riva del Garda (ore 20) tra C9 e Vicenza. Di fronte due squadre giovanissime con il medesimo obiettivo. Non guardare la classifica ma crescere e migliorare di partita in partita. Le gardesane possono quindi nutrire una piccola speranza di vincere set e magari festeggiare i primi punti. Le venete hanno sì 10 punti e non sono distantissime dalla salvezza lontana 6 lunghezze, ma non hanno mai vinto e mai fatto alcun punto lontano dal proprio parquet. E chissà che sul finire del carnevale alle biancoblù non riesca un bello scherzetto.

Marzola - Rossoblù al completo per la sfida che vale il terzo posto e sestetto confermatissimo: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Brugnara (C), Fontanari (C), Tuller (P), Cagol (L).

C9 - Recuperata Righi, coach Angelini dovrebbe avere tutto il roster a disposizione. Probabile starting six: Bortolotti (O), Riccadonna (S), Celva (S), Bombardelli (C), Vecchi (C), Righi (P), Belloli (L).