Siti senza licenza, scommettere sicuri

I siti di scommesse online hanno raggiunto un successo sempre maggiore negli ultimi anni. Proprio per questo è necessario saper riconoscere i portali sicuri da quelli illegali, soprattutto se non possiedono la licenza italiana. Se anche tu ami scommettere online, ma non sai di chi fidarti, usa questa guida per scoprire i più popolari siti di scommesse senza licenza.

La licenza ADM

La certificazione ADM (ex AAMS) è la licenza italiana sul gioco d'azzardo. Viene rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è l'unica autorizzazione che permette di operare legalmente in Italia. Essa rappresenta una garanzia di sicurezza sia per l'operatore, sia per il giocatore. Nel caso ti trovassi a giocare su una piattaforma che possiede questa certificazione, puoi essere sicuro di avere a che fare con un servizio serio e affidabile. Se un sito di scommesse non la possiede, è quindi illegale? La risposta è no.

Il fatto che un sito non abbia la licenza ADM non significa in automatico che si tratti di una truffa. Potrebbe semplicemente possedere una certificazione straniera ed essere quindi in regola con la giurisdizione di un altro Stato. Ogni Paese infatti dispone di una propria normativa in merito al gioco d'azzardo e alle scommesse. Esistono quindi altre licenze tanto sicure e legali quanto quella italiana. Le più famose sono la Curacao, la MGA e la UKCG. Di fronte a queste licenze straniere, non hai nulla da temere.

I migliori siti di scommesse senza licenza

Passiamo ora a vedere nel dettaglio le piattaforme di scommesse con licenza straniera più popolari online, e che soprattutto accettano utenti italiani.

1. Betrebels: attualmente uno dei migliori siti di scommesse sul mercato internazionale. Ha sede a Malta e possiede sia la licenza del suo Paese, sia quella britannica. La piattaforma è stata tradotta in diverse lingue tra cui l'italiano. Questo sito si è guadagnato un'ottima reputazione nel settore, dedicandosi a svariati sport dal calcio al football americano, dall'hockey al basket e molti altri. Le scommesse non si fermano allo sport, ma possono riguardare anche eventi politici, mondani e televisivi;

2. 18bet: sito maltese piuttosto recente, che si è già guadagnato una notevole fama tra gli scommettitori europei. Pure qui le scommesse possono riguardare molti eventi sportivi tra cui gli esports. Presenta un'interfaccia intuitiva ed è disponibile anche in lingua italiana. È possibile puntare con numerosi metodi di pagamento, che variano in base al Paese di provenienza;

3. MrXbet: ottima piattaforma di scommesse online in cui la sicurezza è garantita dalla licenza Curacao e dalla crittografia SSL a 128 bit. Tratta di scommesse soprattutto sportive e fa parte dei siti con le quote più alte sul mercato. Gli utenti lo apprezzano non solo per la sicurezza che fornisce, ma anche per la sua varietà. Infatti su ogni evento sportivo sono disponibili più di 500 opzioni su cui scommettere.

Questi sono i migliori tre siti di scommesse senza licenza ADM. Tutti offrono una versione app e numerosi bonus vantaggiosi. Ricorda sempre che anche se le piattaforme senza certificazione italiana sono legali, possono comunque comportare dei rischi. Prima di aprire un conto su un qualsiasi sito di scommesse fai delle ricerche approfondite e valuta soprattutto le recensioni di altri utenti.