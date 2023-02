L'inizio del girone di ritorno non poteva cominciare meglio per il Volano, che ha inanellato tre 3-0 consecutivi. Il calendario ha dato una mano, dato che le lagarine hanno incontrato altrettante squadre che le seguono in classifica, ma la svolta sul piano del gioco appare evidente. Ce ne parla la palleggiatrice Federica Braida al termine dell'incontro casalingo di sabato scorso .