Per l'Itas Trentino la trasferta più lunga della stagione

L’Itas Trentino insegue il poker. Dopo i successi su Montecchio, Talmassons e Martignacco, il sestetto di Stefano Saja va a caccia in Calabria del quarto acuto di fila in una Pool Promozione che fin qui ha regalato solamente gioie alle gialloblù. Rafforzata la seconda piazza alle spalle di Roma, Fondriest e compagne oggi dalle ore 17 faranno visita al Volley Soverato nella quarta giornata della Pool Promozione con l’obiettivo di inanellare quello che sarebbe il sedicesimo successo di fila in campionato e di intascare altri preziosi punti per mettere in cassaforte un secondo posto, che garantirebbe al Club di via Trener un vantaggio non indifferente negli imminenti Playoff, già matematicamente conquistati dall’Itas Trentino.

QUI ITAS TRENTINO

Nessuna novità in casa trentina alla vigilia della lunga trasferta in Calabria. Organico al completo per l’Itas, eccezion fatta per Martina Stocco, che al PalaScoppa andrà alla ricerca della sedicesima vittoria consecutiva tra Regular Season e Pool Promozione.

«La trasferta a Soverato ci mette di fronte una squadra che ha conquistato l’accesso a questa Pool Promozione raggiungendo il suo obiettivo stagionale. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja - Ora gioca con la mente libera, tanto che ha già preso due scalpi importanti a Busto Arsizio e domenica scorsa contro Brescia. Le due straniere, Korhonen e Schwan, sono giocatrici temibili in questa categoria e la palleggiatrice Malinov le innesca appena può. Per noi sarà importante limitarle ed adattarci al loro gioco che è un po' diverso dal nostro. Come domenica scorsa sarà importante tenere alta la guardia ed imporre il nostro ritmo per condurre la partita in porto così da proseguire la corsa al secondo posto nel migliore dei modi».

LE AVVERSARIE

La formazione calabrese ha chiuso il girone B di Serie A2 in sesta posizione a quota 30 punti, frutto di dieci successi ottenuti nelle venti gare disputate. La Pool Promozione è iniziata nel migliore dei modi con i successi contro Busto Arsizio e Brescia, mentre l’unica sconfitta è giunta nella trasferta di Mondovì. In classifica il Volley Soverato occupa il penultimo posto a quota 37 punti, ormai estromesso dalla corsa ai Playoff. La migliore realizzatrice della squadra è l’opposta finlandese Korhonen con 399 punti realizzati, seguita dalla schiacciatrice americana Schwan con 379 punti e dall’altra laterale Giugovaz con 247 punti. In estate alla corte del nuovo tecnico Luca Chiappini sono giunte undici nuove atlete, con la conferma del solo libero Ferrario.

INTERNET E TV

La gara tra Volley Soverato e Itas Trentino sarà raccontata in diretta in streaming video sulla piattaforma Volleyball World Tv (il servizio è a pagamento, per maggiori informazioni consultare il sito internet www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it). Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A (www.legavolleyfemminile.it).