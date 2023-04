Giovanni Frizzera: «Giochiamocela fino alla fine»

La vittoria di Casalserugo del 26 marzo aveva riacceso le speranze dell'Argentario di poter rimanere in corsa per la salvezza fino alla fine della regular season, concretamente agganciata più alla possibilità di agguantare i playout che a quelle di arrivare decima, traguardo obiettivamente poco realistico. Il ko di sabato scorso contro il Cornedo, forse la squadra più in forma del momento, ha ridotto ulteriormente gli spazi di azione, ma ci sono ancora tre incontri su quattro, quelli casalinghi contro Povegliano e Portogruaro e quello esterno contro il quasi retrocesso Il Pozzo Pradamano, dai quali si possono attingere punti. Sarà un aprile caldissimo per i Miners. Al termine dell'incontro di sabato abbiamo intervistato lo schiacciatore Giovanni Frizzera.