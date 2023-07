Sfuma il sogno delle Finals, ora si pensa ai Campionati europei

I quarti di finale delle Finals in quel di Arlington hanno fatto sfumare definitivamente il sogno delle azzurre di Mazzanti. Sconfitte dalla Turchia con un 3-0 che richiama quello della prima fase, le pallavoliste della nazionale sono riuscite nell’intento di approdare alle gare successive, e saranno le turche di Santarelli a battersi contro la formazione statunitense, in semifinale.

Appassionati di volley e pronostici non avevano certo pensato a un risultato così schiacciante, che ha visto dominare le rivali con 16 muri vincenti e al contempo soccombere le atlete italiane con 19 errori. Di Mentnafunangann - Opera propria, CC BY-SA 4.0

Ciononostante, le pallavoliste del Belpaese se la sono cavata con gare di tutto rispetto durante le VNL, e spiccano le prestazioni, anche nell’ultimo sfortunato match, di giocatrici come Francesca Villani e Alice Degradi. La forma non proprio smagliante di alcune punte di diamante della nazionale come Eleonora Fersino, che probabilmente gareggerà anche agli Europei, ha di certo avuto il proprio impatto sull’esito del 3-0, arbitrato da René e Collados.

Intanto a Karabuk, proprio in Turchia, sono ufficialmente iniziate le gare delle competizioni Europee per atleti paralimpici, che vedono la formazione italiana attualmente campione in carica, nonché motivatissima per una nuova vittoria, nonostante la sostituzione di alcune pallavoliste di punta, come spiegato dal coach Sellan.

Per alcune delle italiane di Mazzanti intanto, mentre si analizza la sconfitta, è però la volta di pensare ai Campionati Europei, in programma dal 15 agosto al 3 settembre e che saranno disputati in vari paesi, tra cui l’Italia. La nazionale azzurra, in veste di paese organizzatore insieme a Belgio, Estonia, Germania, accede di diritto al campionato, mentre le altre 20 squadre sono approdate alla sfida Europea a seguito di regolari qualificazioni.

La prima nazionale che dovrà fronteggiare l’Italia sarà la Romania, in casa all’Arena di Verona il 15 agosto. Poi a Monza, sempre nel Girone B, sarà la volta di Italia-Svizzera il 18 agosto e di Italia-Bulgaria, il 19. Il 22 agosto a Torino sarà la volta di Italia-Bosnia e Erzegovina, mentre il 23 le azzurre affronteranno la Croazia.

Tutto è pronto, in Italia, per questi Europei su cui i tifosi del Belpaese riversano sogni e rinnovate speranze di vittoria. Anche i bookmakers, dopo le Finals, si preparano a calendarizzare eventi e quote, e già alcuni tra storici e nuovi siti scommesse avanzano pronostici sulle chance di vittoria: gli scommettitori possono già scegliere su questo sito o su altri portali di comparazione quelli che offrono il volley in palinsesto. Da Snai a NetBet, fino a Novi Bet, l’Italia è data a quota 2 ed è tra le favorite per il titolo, insieme alla Serbia e seguite, di misura, da Turchia, Polonia e Olanda. Belgio, Germania e Croazia non sono attualmente tra le vincenti pronosticate con più probabilità, ma si sa che le quote sono soggette a variazione.

A dare una risposta sarà l’andamento del torneo e il susseguirsi delle partite tra i quattro gironi, fino alla finale del 3 settembre.

Intanto, chi è pronto per seguire le gare in TV, deve sapere che anche quest’anno i canali RAI trasmetteranno i match, come sempre accade per le sfide internazionali