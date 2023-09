L'Itas Trentino sconfitta in amichevole contro Casalmaggiore

Nella seconda uscita stagionale l’Itas Trentino viene superata per tre set ad uno dalla VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore nell’allenamento congiunto andato in scena ieri al Palasport di Bancole, in provincia di Mantova.

Nonostante una prova particolarmente convincente in attacco (46% di positività di squadra), le gialloblù si sono inchinate al cospetto della Trasporti Pesanti, formazione militante in Serie A1, trascinata al successo dalle ottime percentuali in attacco della polacca Smarzek (18 punti). Tra le fila gialloblù da rimarcare i 18 punti personali realizzati da Yana Shcherban, così come nel test con Bergamo la migliore realizzatrice nella metà campo dell’Itas Trentino. Iniziata la sfida con Guiducci al palleggio, DeHoog opposto, Michieletto e Shcherban laterali, Gates e Olivotto al centro e Parlangeli libero, coach Sinibaldi nell’arco del match ha dato spazio anche a Mason, Marconato, Mistretta e Moretto, tenendo invece a riposo precauzionale Stocco, Angelina e Zago.

«Sono soddisfatto perché rispetto alla partita con Bergamo abbiamo certamente attaccato meglio, mettendo in atto ciò che abbiamo provato durante la settimana. - spiega il coach dell’Itas Trentino, Marco Sinibaldi - I pochi muri subiti confermano la bontà del nostro operato in questo fondamentale, mentre rispetto alla prima uscita stagionale abbiamo inciso decisamente meno con il servizio. Solo nel quarto set abbiamo trovato maggior coraggio in battuta, crescendo di conseguenza anche a muro e in contrattacco. Ora ci godiamo due giorni pieni di riposo in cui ricaricare le energie fisiche e mentali».

Il tabellino

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Itas Trentino 3-1 (25-22, 25-22, 25-19, 17-25)

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Perinelli 5, Avenia 4, Colombo 4, Melandri 5, Smarzek 18, Acosta 6, De Bortoli (L); Manfredini 7, Edwards 4, Obossa 5, Cagnin 9. All. Marco Musso.

ITAS TRENTINO: Shcherban 18, Michieletto 5, Guiducci 4, Olivotto 4, DeHoog 17, Gates 6, Parlangeli (L); Mason 1, Marconato 2, Moretto 8, Mistretta (L). N.e. Stocco, Angelina, Zago. All. Marco Sinibaldi.

DURATA SET: 24’, 25’, 24’, 21’ (totale: 1h34’).

NOTE: Casalmaggiore (punti in attacco 51, muri 5, ace 11, errori attacco 11, errori battuta 11), Itas Trentino (punti in attacco 53, muri 8, ace 4, errori attacco 8, errori battuta 13).