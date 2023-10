Dopo la corazzata Conegliano ecco Milano. I primi due turni di campionato non hanno riservato grandi soddisfazioni all'Itas Trentino, impegnata contro le due squadre più forti del torneo, ma se non altro contro l'Allianz le gialloblù sono riuscite ad aggiudicarsi un set. Abbiamo chiesto alla centrale Giulia Marconato, in campo con Gaia Moretto al posto delle indisponibili Olivotto e Gates, come si può archiviare questo match.