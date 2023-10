Ormai ci siamo. Domenica l'Itas Trentino comincerà la propria 24ª avventura consecutiva in SuperLega e lo farà a Cisterna di Latina, proprio sul campo della squadra che è stata allenata per due anni da Fabio Soli, il nuovo tecnico gialloblù. Lo abbiamo incontrato qualche giorno fa per tracciare un bilancio dei due mesi di preparazione e chiedergli come gestirà le prime delicate settimane.