Giovanni Frizzera: «Muro e difesa ci danno una grossa mano»

Le tre partite consecutive giocate in trasferta fra il 18 novembre e il 2 dicembre avevano trascinato il Bolghera in una situazione di classifica pericolosa, poi però sono arrivate le due vittorie casalinghe contro Valsugana e Montecchio a riportare il sereno. In entrambi i casi uno dei protagonisti del match è stato lo schiacciatore roveretano Giovanni Frizzera, che sabato sera abbiamo intervistato.



