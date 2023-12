L'Itas Trentino chiude il girone di andata ospitando Pinerolo

Chiudere con un sorriso il girone d’andata. È questo l’imperativo in casa Itas Trentino alla vigilia del turno pre-natalizio, che concluderà la prima fase del campionato di Serie A1 Tigotà femminile. Un anticipo che proporrà al sestetto di coach Sinibaldi la non semplice sfida casalinga con la Wash4Green Pinerolo. Nel match in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20 alla ilT quotidiano Arena, Guiducci e compagne cercheranno un risultato positivo al cospetto di una squadra in salute, salita fino al sesto posto della classifica e capace domenica sera di trascinare fino al tie break la capolista Conegliano. L’Itas Trentino, nonostante non abbia conquistato punti nelle ultime uscite della stagione, giunge a questo appuntamento particolarmente determinata a centrare un risultato positivo, per cercare di riavvicinarsi al treno che conduce alla salvezza. Diretta streaming su Volleyball World Tv.

Rispetto alla trasferta di domenica scorsa sul campo di Busto Arsizio non ci saranno sostanziali novità nella metà campo trentina. Rimangono infatti nella lista delle indisponibili le infortunate Gates, Zago e Stocco: saranno quindi tredici le atlete a disposizione di Sinibaldi per la sfida interna con le piemontesi, comprese le ultime arrivate Acosta e Passaro.

«Siamo consapevoli che affronteremo una squadra in salute, che non a caso è stata la prima formazione ad essere riuscita nell’impresa di strappare un punto a Conegliano in Regular Season. – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Marco Sinibaldi – Ciò significa che quest’anno ha costruito un roster di assoluto livello, soprattutto nel reparto degli opposti. Ora ci attendono partite dall’alto coefficiente di difficoltà contro formazioni dall’elevato valore tecnico: stiamo lavorando tantissimo in palestra, quello che ho chiesto alla squadra è di provare a prendersi più rischi possibili, perché ritengo sia una delle poche armi a nostra disposizione in questo momento della stagione e contro questa tipologia di avversarie».

Le avversarie

La Pallavolo Pinerolo ha ritrovato la Serie A nella stagione 2017/2018 grazie alla vittoria del campionato di Serie B1 femminile e nel 2022 ha centrato la promozione nella massima categoria grazie alla vittoria nei Playoff Promozione di A2. Nella passata annata, all’esordio assoluto in A1, ha centrato la salvezza grazie ad una splendida rimonta compiuta nella seconda parte di stagione. In estate, confermato in panchina il tecnico Michele Marchiaro, si è mossa particolarmente bene sul mercato, rinforzandosi in ogni reparto come testimonia l’attuale sesto posto in classifica. Tra i volti di maggior rilievo spiccano quelli della regista, ex Novara, Carlotta Cambi, della centrale Tessa Polder, dell’esperta laterale, già a Firenze e Scandicci, Indre Sorokaite, delle opposte Anett Németh e Maja Storck, giocatrici di qualità che hanno affiancato le confermate Moro, Akrari e Ungureanu.