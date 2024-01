Mercoledì sera alla ilT Arena l'Itas sfida Verona in Coppa

L’anno solare 2024 si apre con una partita ad eliminazione diretta per l’Itas Trentino maschile. Mercoledì 3 gennaio si giocano infatti tre dei quattro quarti di finale della 46ª edizione della Del Monte Coppa Italia e i tricolori faranno il proprio esordio stagionale nella competizione alla ilT quotidiano Arena di Trento, sfidando la Rana Verona: chi vince accede alla Final Four, in calendario il 27-28 gennaio a Bologna. Fischio d’inizio programmato per le ore 20.30: diretta su RAI Sport HD, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

La formazione gialloblù arriva all’appuntamento da dentro o fuori forte della conferma del primato solitario in classifica, del titolo di Campione d’inverno (che le ha permesso di entrare nel tabellone della competizione come testa di serie numero 1) e dell’imbattibilità stagionale casalinga, ma tutto ciò da solo non garantisce l’accesso alla Final Four, come spiega bene l’allenatore Fabio Soli presentando l’appuntamento.

«È una partita ad eliminazione diretta, da giocare contro un avversario in salute che arriva a questo appuntamento con alle spalle una serie di risultati positivi, che avranno sicuramente fortificato le sue certezze. - ha spiegato il tecnico di Trentino Volley - Abbiamo l’opportunità di giocare in casa l’incontro e quindi di poter sfruttare l’apporto del nostro pubblico, che nelle precedenti partite stagionali casalinghe ha fatto sentire forte il proprio sostegno. Sappiamo, inoltre, che per ottenere la qualificazione sarà necessaria una prestazione intensa ed attenta in ogni singolo punto. Verona è in grande crescita, è decisamente un avversario differente da quello incontrato ad inizio novembre, ma sono convinto che da allora anche la nostra qualità sia migliorata. Vogliamo farci trovare pronti per una sfida che si giocherà ad alto livello».

Gli avversari

Reduce da quattro vittorie consecutive in SuperLega, che l’hanno issata sino all’ottavo posto dopo un avvio col freno a mano tirato, la Rana Verona si presenta a Trento per cercare di far saltare il fattore campo ed ottenere la qualificazione alle semifinali che nella sua storia in passato ha centrato solo un’altra volta (edizione 2005) in nove partecipazioni. Il graduale inserimento di alcuni effettivi che nei primi mesi di campionato avevano trovato poco spazio per motivi differenti come il centrale Zingel (uno dei tanti ex di turno), il martello Keita e lo schiacciatore Dzavoronok (che torna a Trento per la prima volta dopo aver vinto lo scudetto) hanno infatti permesso alla squadra di Stoytchev di essere sempre più competitiva, ottenendo due vittorie pesanti al tie break contro squadre che la precedono in classifica (Milano e Civitanova) ed altrettante per 3-1 con formazioni che la inseguono (Cisterna e Taranto). Gli scaligeri puntano molto sulla fisicità di alcuni giocatori (come Mozic e Amin, 350 punti in due sino ad ora in regular season) e sulle qualità del muro (il secondo del campionato, con 122 punti in dodici partite) per mettere in difficoltà gli avversari. Otto dei diciassette punti sin qui conquistati in classifica Verona li ha ottenuti in trasferta.