La prima trasferta del 2024 è sul campo di Taranto

Si gioca nel weekend dell’Epifania il tredicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca. L’Itas Trentino sarà impegnata in esterna, facendo visita domenica 7 gennaio alla Gioiella Prisma Taranto. Al PalaMazzola fischio d’inizio previsto per le ore 17.

I campioni d’Italia affrontano una delle trasferte più lunghe del campionato (quasi mille chilometri, da coprire sabato pomeriggio con un viaggio in pullman sino a Bergamo, con il successivo volo aereo sino a Bari e poi ancora il trasferimento in bus sino a Taranto) proprio nel primo impegno esterno del 2024, che arriva subito dopo la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia.

«La partita del girone d’andata è un ricordo vivo nelle nostre menti e deve continuare ad esserlo per poter affrontare questo impegno con la massima attenzione ed accortezza possibile. – avverte l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione dell’incontro - Siamo stati ad un passo dal perdere per 3-1 quel match e a maggior ragione dobbiamo proporci a quello di domenica con grande umiltà e cura per i particolari, a partire dall’approccio alla gara. È vero che rispetto ad allora la nostra idea di gioco è cresciuta, ma

anche Taranto lo ha fatto come dimostra la recente vittoria con Catania e la numerosa quantità di tie break giocati nel girone d’andata. La Gioiella Prisma è una squadra che esprime momenti di pallavolo molto alta, specialmente in battuta; dovremo cercare di limitarla soprattutto in questo fondamentale se vorremo ottenere un risultato positivo anche in questa trasferta».

L’Itas Trentino si presenterà in Puglia con tredici giocatori della rosa (a Trento resterà solo Nelli, per svolgere lavoro differenziato), che hanno completato questa mattina la preparazione all’appuntamento, prima della partenza. In questa occasione Trentino Volley giocherà la partita numero 1.015 della sua storia riferita al settore maschile e andrà alla ricerca del successo 708° di sempre, eventualmente il 339° in trasferta.

Gli avversari

La Gioiella Prisma Taranto ha dovuto attendere l’ultimo turno del girone d’andata per ottenere la prima vittoria stagionale in campionato, ma il 3-1 conquistato su Catania, lo scorso 26 dicembre, è stato un risultato particolarmente pesante che ha rilanciato le possibilità di salvezza degli ionici. Con i tre punti conseguiti in casa contro la Farmitalia (diretta concorrente per evitare l’ultimo posto in classifica), i rossoblù sono infatti balzati a +5 rispetto alla zona retrocessione, potendo ora guardare con maggiore fiducia alle partite che l’attendono, prima fra tutte quella di domenica in casa con Trento. Al PalaMazzola sin qui la squadra allenata da Ljubomir Travica (che ha sostituito Mastrangelo sulla panchina pugliese dal 20 novembre scorso) ha raccolto cinque dei nove punti che vanta in graduatoria, trascinando al tie break Modena e Padova. Proprio il quinto set è stato l’epilogo verificatosi più spesso nella prima parte di SuperLega, tenendo conto anche di quelli giocati a Milano, Cisterna, Civitanova e Trento, nel primo match in trasferta della sua regular season.

Le statistiche raccontano di come le principali uscite del gioco proposto dal palleggiatore Trinidad De Haro siano gli schiacciatori Gutierrez e Lanza (rispettivamente decimo e quindicesimo marcatore del torneo con 165 e 156 punti) e di come l’opposto Russell sia molto incisivo in battuta (ottavo aceman con 16 servizi vincenti). A muro spicca un altro atleta a stelle e strisce: il centrale ex Berlino Jendryk, che con i suoi 30 block personali è appaiato a Podrascanin al terzo posto della classifica dedicata a questo

singolo fondamentale.