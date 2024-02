Il 2 e 3 marzo a Trento il 18° «Memorial Mikael Brugnara»

Oltre 300 giovani pallavolisti delle migliori squadre italiane under 15 saranno a Trento il 2 e 3 marzo per prendere parte alla 18ª edizione del Memorial Brugnara. Quello che era nato nel 2006 come un piccolo quadrangolare voluto dall'Argentario Calisio Volley per ricordare Mikael, uno degli atleti della società sportiva scomparso a soli 14 anni, è ormai considerato tra i più importanti e prestigiosi tornei italiani della pallavolo maschile U15. E i numeri non fanno altro che dimostrarlo: 24 squadre partecipanti, provenienti da 9 regioni (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio), selezionate in 10 tornei di qualificazione in giro per l'Italia. Un evento che coinvolge l'intera città: sono, infatti, una quindicina le palestre del capoluogo che ospiteranno le 84 partite che decreteranno il vincitore della diciottesima edizione del torneo.

Il trofeo, realizzato da uno degli insegnanti di Mikael, il prof. Delaidotti, passa di anno in anno nelle mani dei vincitori. A custodirlo dal 2023 è il Volley Treviso, trionfatore della diciassettesima edizione e partecipante per diritto a quella di quest'anno. Presenti anche gli organizzatori, i Miners dell'Argentario Calisio Volley, e, tra le squadre locali, Trentino Volley e C9 Arco Riva.

«Il Memorial, oggi anche Trofeo Itas grazie alla partecipazione di Itas Assicurazioni, nuovamente main sponsor dell'evento, è cresciuto più di quanto avremmo potuto immaginare. - sottolineano il responsabile Giampietro Bosio e il presidente dell'Argentario Calisio Volley, Piercarlo Weiss - Ormai è tra i più prestigiosi nel panorama italiano della pallavolo maschile under 15. È quindi con grande orgoglio che accogliamo le migliori squadre italiane, che potranno giocarsi quella che negli anni si è rivelata a tutti gli effetti un'anteprima delle finali italiane del campionato di categoria: generalmente le prime tre classificate a Trento sono quelle che si contendono il primato nazionale».

Che al Memorial Brugnara passi il futuro della pallavolo lo dimostra anche l'albo d'oro del premio al miglior giocatore del torneo, assegnato negli anni a nomi poi diventati noti, come il regista della Trentino Volley Riccardo Sbertoli (MVP 2012) o l'attuale schiacciatore del Padova Luca Porro (MVP 2017 e 2018).

Ma questo non è solo un evento sportivo: è anche una grande festa dello sport che coinvolge tutta la città. Sono ben 700 le notti prenotate per atleti, dirigenti, allenatori e accompagnatori, che per i pasti si recheranno al ristorante "Al Marinaio" di Trento Sud.

Per un intero fine settimana, gli oltre 300 pallavolisti delle squadre partecipanti riempiranno, quindi, con il loro entusiasmo e la loro esuberanza le palestre e le vie della città. Nel ricordo di un ragazzo che amava il volley e nel nome dei valori di amicizia e rispetto che muovono lo sport giovanile.

Le squadre partecipanti all'edizione 2024 sono ACV Miners, Trentino Volley, C9 Arco Riva, STS Bolzano, Avolley Schio, Torrebelvicino, BPER Anderlini, Colombo Genova, Invicta Volleyball Grosseto, Kioene Padova, Lube Volley Civitanova, Pallavolo Bologna, VBC Calci, Vero Volley Publyteam, Volley Prata Viteria 2000, Volley Team San Donà, Volley Treviso, Volley Desio Brianza, La Piave Volley, Diavoli Rosa, GSA Agliatese, ASD Volley Game Falconara, Powervolley Diavoli, Diaenergy Volley Montichiari, Marino Pallavolo CV.

Aggiornamenti e risultati sul sito internet www.memorialbrugnara.it.