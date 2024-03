La corsa playoff dell'Itas comincia mercoledì sera con Modena

Mercoledì scattano i Play Off Scudetto. Nei quarti di finale l’Itas Trentino Campione in carica sfiderà la Valsa Group Modena nella serie al meglio delle cinque partite che garantisce un pass per la semifinale. Gara 1 si gioca il 6 marzo alla ilT quotidiano Arena di Trento: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Diretta RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

La formazione gialloblù inizia la corsa per difendere il tricolore che porta sulle maglie come testa di serie numero 1 del tabellone, senza però poter utilizzare il proprio regista titolare Riccardo Sbertoli, motivo per cui proprio oggi è stato tesserato il palleggiatore francese Matthieu Garcia (prelevato dall’Arago de Sète) come alternativa ad Alessandro Acquarone.

«Credo che questa edizione di Play Off sarà caratterizzata da grande equilibrio, il pronostico di ogni singolo quarto di finale è più che mai incerto. – sottolinea l’allenatore Fabio Soli presentando la serie con gli emiliani che lo vedrà impegnato per la sua quarta partecipazione personale ai Play Off - Da questa impressione non sfugge nemmeno la serie che ci vedrà affrontare Modena: sappiamo bene che nella rosa della Valsa Group sono presenti tanti giocatori che hanno conclamata esperienza in partite come quelle che inizieranno mercoledì e com’è noto ci mancherà l’apporto di Sbertoli. Ci stiamo preparando con grande determinazione per entrare in campo pronti a lottare su ogni pallone, consci che dovremo costruirci il nostro futuro passo dopo passo e azione dopo azione. Tutto il nostro focus è su gara 1; non vediamo l’ora di tuffarci in una sfida che credo vedrà come protagonista il gruppo squadra».

Quelli che prendono il via saranno i quindicesimi Play Off in carriera per Marko Podrascanin, il giocatore della rosa che ne ha disputati di più (vincendoli in quattro casi), mentre saranno i quinti in maglia gialloblù per Gabriele Nelli, l’atleta dell’attuale rosa che vanta più presenze (32) in maglia gialloblù in questa fase della stagione. Due gli esordienti: i palleggiatori Acquarone e Garcia. Mercoledì Trentino Volley giocherà la partita ufficiale numero 1.030 della propria storia, la 147^ nei Play Off Scudetto e andrà a caccia della 719^ vittoria di sempre.

Gli avversari

La Valsa Group Modena si ripresenta a Trento a poco più di due settimane di distanza dall’ultimo precedente (18 febbraio, match di regular season) per inaugurare la sua trentanovesima partecipazione al tabellone finale che assegna il tricolore. La Società che ha iscritto più volte di tutte il proprio nome dell’albo d’oro del campionato (dodici, la prima nel 1970) accede al tabellone finale come ultima testa di serie, in virtù dell’ottavo posto finale in classifica, ma nelle cinque partite più recenti di regular season ha vinto tre volte (sempre in casa contro Cisterna, Taranto e Catania), blindando con un turno d’anticipo la qualificazione agli spareggi scudetto. L’arrivo sulla panchina di Alberto Giuliani ha offerto nuovo impulso ad una squadra ricca di giocatori che i Play Off Scudetto li hanno già vinti, come Stankovic (14^ partecipazione), Juantorena (6 scudetti), Bruno (l’unico dell’attuale rosa ad aver già conquistato un titolo italiano con la Società Geminiana). Le statistiche del campionato raccontano che quella emiliana è una formazione molto efficace al servizio (1,59 ace per set di media, terza compagine assoluta, proprio davanti a Trento) grazie ad un ottimo interprete del fondamentale come il martello Davyskiba (a segno direttamente 33 volte con la battuta, solo Ramon ha fatto meglio), che per il secondo anno consecutivo troverà l’Itas Trentino nei quarti di finale (nella passata edizione dei Play Off lo aveva fatto con la maglia di Monza). Il gioco degli emiliani passa spesso per le mani di Osmany Juantorena (uno dei due ex di turno, l’altro è Giulio Pinali), che ha appena concluso un’altra regular season di alto livello, come dimostrano l’ottavo posto nella classifica degli attaccanti, il sesto in quello dei battitori ed il secondo dei ricevitori (tutte per media ponderata).

La serie

I quarti di finale si giocano al meglio delle cinque partite, così come semifinali e Finale; passa il turno la squadra che nella serie ne vince tre. Dopo gara 1, le duellanti torneranno in campo a Modena per gara 2 domenica 10 marzo alle ore 16 e riprenderanno a sfidarsi alla ilT quotidiano Arena domenica 17 marzo alle ore 18 per gara 3. Le eventuali gara 4 e gara 5 (se ve ne fosse necessità) saranno programmate rispettivamente domenica 24 marzo in Emilia e mercoledì 27 a Trento (orari da definire). La squadra che proseguirà la sua corsa troverà in semifinale la vincente di Civitanova-Monza, confronto che si apre mercoledì nelle Marche. Gli altri due quarti di finale nella parte bassa del tabellone sono Perugia-Verona e Piacenza-Milano.