Itas Trentino arbitra della salvezza, arriva Busto Arsizio

Salutata con tre turni di anticipo la massima serie, l’Itas Trentino entra nel rush conclusivo di una Regular Season che il sestetto di Mazzanti vuole chiudere nel migliore dei modi: la prima delle ultime tre gare che attendono Michieletto e compagne si giocherà sabato pomeriggio in anticipo alla ilT quotidiano Arena, dove le gialloblù ospiteranno alle 18.30 la Uyba Volley Busto Arsizio. Una sfida, quella con le bustocche, che precederà di pochi giorni il recupero con il Volley Bergamo 1991, in programma mercoledì 20 marzo alle 20 sempre a Trento, penultimo impegno della stagione prima dell’ultima trasferta in programma domenica 24 marzo a Pinerolo. Il fischio d’inizio del match, valido per la dodicesima giornata del girone di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà, è previsto per sabato alle ore 18.30, con diretta streaming su Volleyball World Tv.

Rientrata nella notte tra domenica e lunedì a Trento dopo la trasferta nella capitale, l’Itas Trentino ha ripreso martedì gli allenamenti in vista degli ultimi tre impegni ufficiali della stagione. Nessun problema di natura fisica e rosa al completo a disposizione di Mazzanti, eccezion fatta chiaramente per la lungodegente Gates, già rientrata negli Stati Uniti.

«Sappiamo che queste ultime tre partite che ci attendono non cambieranno il destino della nostra stagione, - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Davide Mazzanti - ma vogliamo vivere il presente con la voglia di mettere in campo le nostre qualità. Veniamo da una partita che ci ha regalato molti spunti sui quali abbiamo lavorato in settimana e che dobbiamo tenere ben presenti per affrontare al meglio la sfida con Busto Arsizio».

Busto Arsizio nella sua storia ha messo in bacheca uno scudetto (nel 2012), una Coppa Italia (nel 2012), una Supercoppa Italiana (nel 2012) e tre Coppa CEV (nel 2010, 2012 e 2019). In estate ha operato un’autentica rivoluzione allestendo un roster giovane e ricco di giocatrici talentuose: tra queste spiccano l’opposta Giorgia Frosini e la laterale Martina Bracchi, oltre all’ex schiacciatrice della Trentino Rosa Rebecca Piva. Tanti cambiamenti in panchina, con un doppio passaggio di testimone da Velasco a Cichello prima e dal tecnico argentino a Enrico Barbolini poi. Miglior realizzatrice della squadra è Martina Bracchi con 302 punti, seguita dalle centrali Sartori (con 208) e Lualdi (con 206).