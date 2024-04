Ecco gara-3, prima opportunità per l'Itas per chiudere i conti

Si gioca domenica 7 aprile alla ilT quotidiano Arena gara 3 di Semifinale Play Off Scudetto. Avanti 2-0 nella serie, l’Itas Trentino si ripresenterà di fronte al proprio pubblico per provare a chiudere il conto nella prima di tre opportunità a disposizione. Fischio d’inizio previsto per le ore 17: diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

«Il 2-0 nella serie è un risultato importante, ma non sufficiente al fine del passaggio del turno. – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione dell’appuntamento - Come siamo soliti fare, siamo focalizzati solo sulla partita di domenica, con l'obiettivo di migliorare il nostro rendimento rispetto a quanto offerto nelle due partite precedenti. Lo strumento indispensabile attraverso il quale potremo ambire ad un risultato positivo sarà esclusivamente offrire una buona prestazione. Come ha evidenziato gara 2 a Monza, l’asticella si sta alzando match dopo match ed è possibile che anche la sfida di domenica possa essere caratterizzata da difficoltà crescenti, soprattutto perché i nostri avversari potrebbero schierare un giocatore per loro fondamentale come Maar. La capacità di trovare soluzioni efficaci alle situazioni di gioco che ci si proporranno in ogni singolo set sarà la chiave del match».

Il tecnico trentino dovrà fare a meno solo di Sbertoli, il resto della rosa completerà nel pomeriggio odierno la preparazione all’appuntamento sostenendo una sessione tecnico-tattica alla ilT quotidiano Arena. In passato solo in altre quattro occasioni Trentino Volley si è trovata sul 2-0 in una serie di Semifinale Play Off Scudetto che si articola al meglio delle cinque partite: edizione 2009 (2-0 su Cuneo, confronto poi chiuso sul 3-0), edizione 2010 (2-0 su Macerata, sfida poi terminata sul 3-1, perché gara 3 venne vinta dalla Lube), edizione 2022 (2-0 su Civitanova, che poi vinse le tre rimanenti partite, qualificandosi alla Finale) ed edizione 2023 (2-0 su Piacenza, poi sconfitta alla quinta sfida). Più in generale, in otto circostanze Trentino Volley nel corso delle sue ventuno partecipazioni ai Play Off si è trovata sul 2-0 in una serie al meglio delle cinque partite; solo in due occasioni non ha ottenuto il passaggio del turno: oltre a quella della stagione 2021/22 con la Cucine Lube, in archivio c’è anche il confronto dei quarti di finale 2005 con Piacenza (perso 2-3).

Gli avversari

Senza più possibilità di perdere per non lasciare la corsa alla Scudetto, la Mint Vero Volley Monza si appresta a far capolino per la terza volta in questa stagione alla ilT quotidiano Arena, con la stretta necessità di fare risultato per continuare ad alimentare le speranze di qualificarsi alla prima finale scudetto della sua storia, eventualmente la terza stagionale dopo quelle disputate in Coppa Italia e Challenge Cup. La squadra di Massimo Eccheli andrà quindi a caccia della prima vittoria assoluta del club brianzolo a Trento, puntando forte sui fondamentali di battuta e difesa, quelli che le hanno permesso di vincere il secondo parziale in casa (unico sin qui ottenuto nella serie). Ancora in dubbio la presenza di Maar, ma il suo naturale sostituto, il connazionale Loeppky, sino ad ora è stato il miglior marcatore del confronto: 39 punti personali nelle prime due gare.

Un torneo 3x3 prima della partita

Pallavolo protagonista all’esterno dell’esterno della ilT quotidiano Arena già quattro ore prima dell’inizio dell’incontro. A partire dalle ore 13 presso il piazzale delle casse, in cui per l’occasione verranno installati dieci campi da gioco, si disputerà un torneo giovanile 3x3 riservato alle categorie di Minivolley e Under 12, che vedrà la partecipazione di tre Club locali come STS Bolzano, Lagaris Volley e C9 Arco Riva oltre a Trentino Volley, organizzatrice dell’evento; coinvolgerà centoventi ragazzi. Previsto un punto ristoro, animazione con un dj e spazio ad hoc dedicato ai più piccoli. Al termine dell’evento tutti i partecipanti potranno seguire sugli spalti la partita e, al termine della stessa, avranno luogo le premiazioni, a cui parteciperanno anche i giocatori Campioni d’Italia dell’Itas Trentino.