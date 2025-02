La seconda fase dell'Itas Trentino inizia contro Macerata

La Lega Pallavolo Serie A femminile ha ufficializzato il calendario della Pool Promozione di Serie A2 Tigotà,. Le altre nove compagini sono le quattro miglior classificate dello stesso raggruppamento e le cinque che hanno raccolto più punti nel gruppo A.

In questa seconda fase ognuna delle dieci formazioni iscritte affronterà solo le avversarie che non ha sino ad ora sfidato in questa stagione, sostenendo quindi dieci incontri fra girone d’andata e girone di ritorno. Tutti i punti conquistati partita dopo partita andranno a sommarsi a quelli già ottenuti in regular season, definendo così una classifica che promuoverà direttamente in Serie A1 la prima in graduatoria, mentre la seconda, terza, quarta e quinta classificata approderanno ai Play Off Promozione: le semifinali e la finale, tutte al meglio delle tre gare, decreteranno il nome del club che staccherà il secondo pass per l'approdo nella massima categoria.

Il cammino della compagine gialloblù nella seconda fase del torneo prenderà il via domenica 16 febbraio al Sanbapolis contro Macerata, poi in rapida successione l’Itas Trentino affronterà due impegni in trasferta (il 19 febbraio a Brescia e il 23 febbraio a San Giovanni in Marignano per il remake dell’imminente Finale di Coppa Italia) e, successivamente, altri due in casa con Costa Volpino (2 marzo) e Messina delle ex Mason e Olivotto (9 marzo). Il cammino nella Pool Promozione si concluderà il 29 marzo con la trasferta in Sicilia, proprio sul campo dell’Akademia Sant’Anna.

Le partite in calendario la domenica si giocheranno alle ore 17, mentre quelle infrasettimanali prenderanno il via alle ore 20.30, salvo differente richiesta del club che ospita l'incontro.

Il calendario completo

Il cammino dell'Itas Trentino