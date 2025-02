Svetlana Longa: «Un'emozione entrare proprio in questo match»

Fino a sabato scorso di spazio in campo quest'anno, un po' come tutte le seconde linee dell'organico, ne aveva trovato poco nelle sfide di campionato, ma contro la sua ex squadra, l'Argentario, è arrivato il suo momento. Svetlana Longa, schiacciatrice del 2006 cresciuta nel Progetto Valtellina, è infatti entrata dall'inizio del secondo set, al posto dell'acciaccata Camilla Ferrari, e ha aiutato le biancorosse a conquistare quella frazione. Poi la squadra, tutta, ha deragliato. La nostra intervista.



Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube