Davide Mazzanti lascia la Trentino Volley, squadra a Parusso

Che il progetto di rilancio della squadra femminile della Trentino Volley non stesse affatto andando come si auspicava quando fu portato su quella panchina, a Natale del 2023, era diventato via via sempre più evidente, sia per i risultati negativi che si sono succeduti negli ultimi mesi, in particolare nel girone di ritorno della prima fase, sia per il rendimento di alcune giocatrici chiave, che non hanno reso secondo le aspettative. Che questo potesse sfociare nelle dimissioni di Davide Mazzanti, ufficializzate oggi dalla società di via Brennero, era però abbastanza difficile da immaginare.

Il tecnico marchigiano non ha atteso la fine della stagione per lasciare il club gialloblù e chiudere in maniera a dir poco brusca la sua infelice esperienza trentina, iniziata con tanti buoni propositi, rimasti purtroppo sulla carta. Il motivo per il quale lascia Trento è in realtà di natura strettamente familiare, come dice chiaramente il comunicato ufficiale della società, che ha effettivamente preso atto della decisione dell'ex allenatore dalla nazionale, assecondandola. Non si tratta di una formula che nasconde altre motivazioni, come spesso avviene in questi casi, o di un divorzio procurato dalla netta sconfitta nella finale di Coppa Italia.

Tuttavia che ci fossero delle tensioni all'interno della squadra si era capito da tempo e che a fine stagione si sarebbe potuti comunque arrivare ad una risoluzione del contratto, in scadenza addirittura nel 2027, appariva plausibile da tempo, anche perché per un tecnico con il suo curriculum un buco nell'acqua in serie A2 rappresenterebbe una macchia indelebile, così come avrebbe rappresentato un peso non indifferente ritrovarsi nel secondo torneo nazionale anche nella stagione 2025-2026. Quando fu portato a Trento l'idea cardine era quella di rilevare un diritto sportivo di A1 per rimanere nella categoria, non escludendo la seconda via per ritornarci, ovvero vincere il campionato di A2. La prima mission si è rivelata presto impraticabile, visto che nessun club si è reso disponibile a cedere la categoria nei tempi e nei modi richiesti. La seconda appare già impossibile almeno per quanto concerne l'unica promozione diretta assegnata dalla Lega Femminile ed oggi appare molto complicata anche passando per la seconda via, quella dei playoff, che comunque porta nella massima serie fuori tempo massimo per muoversi sul mercato con raziocinio.

Ora la squadra sarà stata affidata al suo vice Michele Parusso (nella foto sotto), ma è chiaro che è già partita giocoforza l'ennesima rivoluzione per mettere un punto e andare a capo.

Il comunicato stampa ufficiale

Con grande dispiacere Trentino Volley comunica di aver ricevuto nella giornata odierna le dimissioni di Davide Mazzanti da primo allenatore della squadra di Serie A2 femminile. Tale decisione è unicamente motivata da problemi familiari e personali che lo hanno coinvolto nell’ultimo periodo.

Nonostante l’imminente avvio della seconda e decisiva fase del campionato, Trentino Volley comprende ed accetta la richiesta di Mazzanti, con l’augurio che possa risolvere quanto prima la sua situazione, e lo ringrazia per l’impegno profuso nello sviluppare il progetto femminile del club.

Il suo posto verrà preso da Michele Parusso, già assistant coach gialloblù nel corso di questa stagione, che guiderà la squadra in panchina a partire da domenica 16 febbraio nel primo impegno della Pool Promozione, da giocare al Sanbapolis contro Macerata.

La scheda di Michele Parusso

Trentotto anni ad aprile, piemontese originario di Alba (provincia di Cuneo), quella che prende il via domenica con la partita del primo turno della Pool Promozione contro Macerata (ore 17 al Sanbapolis) sarà la sua prima esperienza da head coach in una carriera professionale iniziata pochi anni fa, nel 2019, sulla panchina del PGS El Gall.

Successivamente è approdato a Chieri, in A1 femminile, nelle vesti di assistente, poi nelle due annate successive ha rivestito il ruolo di tecnico del settore giovanile dell’Imoco Volley Piave. Nella stagione 2023-24 ha ritrovato la massima serie, facendo parte dello staff tecnico dell’Igor Novara, mentre nell'estate 2023 ha condiviso con Mazzanti un’esperienza in azzurro, come assistente della nazionale seniores femminile.

Prima di intraprendere la carriera di allenatore è stato giocatore di buon livello (ricopriva il ruolo di centrale e vanta anche una medaglia di bronzo all’Europeo Juniores del 2006), calcando per nove stagioni i campi della Serie A2 e vestendo le maglie di Cuneo (dove è cresciuto), Corigliano, Bassano, Santa Croce, Loreto, Mantova e Mondovì, dove nel 2018 ha terminato l’attività agonistica.

Il curriculum

2019-2020 PGS El Gall C

2020-2021 Fenera Chieri A1 femminile (assistente allenatore)

2021-2022 Imoco Volley Piave giov.

2022-2023 Imoco Volley Piave giov.

2023-2024 Igor Novara A1 femminile (assistente allenatore)

2024-2025 Itas Trentino A2 femminile (assistente allenatore)

feb. 2025 Itas Trentino A2 femminile (assistente allenatore)