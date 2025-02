Jan Kozamernik nella prossima stagione giocherà in Giappone

Dunque saranno due le pedine nel settetto base dell’Itas Trentino che cambieranno casacca la prossima stagione, oltre all’allenatore. La prima ad essere sostituita, annunciata da tempo e confermata anche da Bruno Da Re in una intervista rilasciata nei giorni scorsi, è l’opposto Kamil Rychlicki, probabilmente seguito dal suo vice Gabi Garcia Fernandez, che non può permettersi di vivere una nuova stagione da secondo. La seconda, è il centrale sloveno Jan Kozamernik, che come Rychlicki cambierà società dopo due stagioni per accasarsi ai Tokyo Great Bears, come ha rivelato ieri il portale Volleyball.it.

Il suo lungo stop causato dall’operazione necessaria per eliminare un'ernia discale cervicale gli ha purtroppo giocato contro, avendo aperto le porte con continuità al rumeno Bela Batha, che ha così potuto mostrare tutto il proprio potenziale, in particolare al servizio. Impensabile farlo partire dalla panchina anche il prossimo anno e così a fare le valige sarà Jan.

Se invece di rimanere in Europa ha scelto la remunerativa avventura nipponica è anche grazie al fatto che di recente nella massima serie giapponese è stato aumentato il numero di stranieri tesserabili da due a tre per squadra, uno dei quali obbligatoriamente asiatico, e comunque è assai raro che la scelta delle società del sol levante cadano su un centrale, ruolo nel quale è più difficile fare la differenza.

Fatto il settetto base, imperniato sulle diagonali Sbertoli - Faure, Michieletto - Lavia e Flavio - Bartha con Laurenzano libero, Bruno Da Re dovrà invece ridefinire l’intera panchina, sulla quale resteranno probabilmente in pochi, alcuni perché saranno mandati a farsi le ossa in A2 o A3, altri perché hanno l’esigenza di giocare titolari.