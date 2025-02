Jessica de Val: «Volevamo reagire dopo la delusione del derby»

Al di là dei tre punti che ha portato in dote, comunque importantissimi per rimanere agganciati al treno dei playoff, il successo conquistato sabato sera dal Rothoblaas Volano contro il sempre temibile Club Italia era cruciale per mettere quanto prima una pietra sulla bruttissima prestazione offerta nel derby di Cognola una settimana prima. Lo spiega bene il capitano Jessica de Val nell'intervista realizzata dopo la partita.



Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube