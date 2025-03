Virginia Ristori: «Conquistiamo i playoff e giochiamoceli»

Da quarta schiacciatrice, in un organico che può contare anche su Kosareva, Giuliani e Zojzi, a potenziale titolare. I playoff stanno riservano spazi importanti a Virginia Ristori Tomberli, che nelle ultime partite ha fatto leva sugli equilibri che riesce a garantire alla squadra nei fondamentali di seconda linea e al servizio, nonché sull'assenza forzata di Dominika Giuliani e sulle grosse difficoltà che incontra Aneta Zojzi in ricezione, per ritagliarsi un ruolo di primo piano nell'Itas Trentino passata nelle mani di Michele Parusso.

L'abbiamo intervistata al termine della sfida casalinga contro Messina, terminata con una sconfitta per 1-3.



