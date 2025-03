L'Itas Trentino non si ferma, dopo Messina c'è subito Macerata

Il fitto calendario della Pool Promozione di Serie A2 femminile offrirà all’Itas Trentino l’immediata occasione di riscattare la sconfitta casalinga incassata sabato al cospetto di Messina.

Mercoledì sera, infatti, per le gialloblù di coach Parusso sarà già il momento di tornare in campo per la prima giornata del girone di ritorno della seconda fase della stagione. Trento farà visita al FonteScodella di Macerata alla CBF Balducci HR, seconda forza del campionato alle spalle di San Giovanni in Marignano. Una gara importante per Prandi e compagne, chiamate in queste ultime cinque gare della Pool Promozione a difendere la quinta posizione in classifica, l’ultima che vale l’accesso ai Playoff Promozione. Il fischio d’inizio del match, valido per la prima giornata del girone di ritorno della Pool Promozione, è previsto per mercoledì alle ore 20.30, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv.

L’unica assente in casa trentina sarà Dominika Giuliani, infortunatasi proprio nel corso del match d’andata con le marchigiane. Lunedì la schiacciatrice dell’Itas Trentino si è sottoposta ad operazione chirurgica per stabilizzare la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra: l’intervento, svolto presso il Centro di Medicina di Villafranca Veronese dal dottor Ruggero Testoni, è perfettamente riuscito, da verificare i tempi di recupero, sicuramente non inferiori a trenta giorni.

«Macerata è sicuramente una squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma, come testimoniano le cinque vittorie ottenute nel girone d’andata della Pool Promozione. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Michele Parusso - Ripartiamo dai due ottimi set giocati al Sanbàpolis contro di loro, in quello che è stato l’unico punto che hanno lasciato per strada nella seconda fase della stagione, per cercare di strappare un risultato positivo in una trasferta senz’altro molto difficile. In questo momento mi preme soprattutto ritrovare le nostre sicurezze, mancate contro Messina, legate più al nostro sistema muro-difesa che ci può aiutare anche ad avere un cambio-palla più regolare».

Le avversarie

L’Helvia Recina Macerata esordisce in A2 nel 2019/2020 grazie alla vittoria del campionato di B1. Nel 2020/21 si aggiudica la Coppa Italia di A2 e l’anno successivo, grazie alla vittoria dei Playoff Promozione, sale per la prima volta nella massima serie, retrocedendo però nuovamente in A2 al termine del 2022/2023. Lo scorso anno ha chiuso la Pool Promozione al quinto posto, arrestando la sua corsa nella semifinale dei Playoff. Quest’anno ha conquistato il pass per la Pool Promozione grazie al secondo posto nel girone A, con un bottino di 42 punti, frutto di 14 successi nelle 18 gare disputate. Guidata in panchina da Valerio Lionetti, ha come punti di forza l’opposta Decortes, miglior realizzatrice della squadra con 406 palloni a terra, la schiacciatrice Battista (280 punti), la centrale Alessia Mazzon (252 punti) e la regista Asia Bonelli.

Saranno numerose le ex in campo al Fontescodella. Nel recente passato, infatti, hanno vestito la maglia della società marchigiana le gialloblù Fiori (nel 2022/23 in A1), Molinaro (sempre nel 2022/23 in A1), Pizzolato (nel 2021/22 in A2) e Kosareva (nel 2019/20 in A2). Inoltre la regista di Macerata Asia Bonelli è stata una delle artefici della promozione nella massima serie dell’Itas Trentino nella stagione 2022/23. Alessia Mazzon (nel 2018/19) e Alessia Fiesoli (dal 2017 al 2019) hanno invece vestito in passato la maglia della Trentino Rosa. L’unico precedente in gare ufficiali si riferisce al match d’andata della Pool Promozione, vinto al tie break da Macerata.