Giornata nera per le due trentine, a secco di punti e di set

Dopo tre successi consecutivi la rincorsa dell'UniTrento Volley si interrompe nel posticipo domenicale valido per la sesta giornata del girone di ritorno di Serie B maschile. Sul campo del Sol Lucernari Montecchio Maggiore la formazione di Conci lotta alla pari con i vicentini per due set ma è costretta ad arrendersi allo sprint in entrambi i parziali, cedendo poi nettamente la terza frazione. I padroni di casa, trascinati da Tovo, Bertelle e Cortese, si sono confermati in uno stato di forma smagliante, come testimoniano le sei vittorie di fila inanellate nel girone di ritorno senza lasciare per strada nemmeno un punto.

Agli universitari, giunti a Montecchio con qualche elemento non al meglio della condizione, non bastano i 5 muri di Sandu e i 13 palloni messi a terra da Boschini (con il 40% a rete), il più continuo su palla alta viste anche le imperfette condizioni fisiche di Fedrici. Nel corso della sfida Conci ha provato a mischiare le carte, inserendo in cabina di regia Spagnolli e dando fiducia in posto 2 a D'Amato, senza però riuscire a mutare l'inerzia della gara.

Il tabellino completo

Fin troppo rapida la sconfitta del C9 Arco Riva sul campo del Povegliano, battuto per 3-0 (25-17, 25-18, 25-16). Fin dai primi scambi i trentini hanno pagato dazio in difesa e in attacco, perdendo rapidamente contatto con l’avversario, che ha potuto contare su una ricezione ottimale (80%) per costruire il cambio palla, e su un servizio molto continuo (appena 4 errori) per la fase break.

Nessun giocatore della Troticoltura Armanini è andato in doppia cifra, unica nota lieta il 75% del centrale Elia Benuzzi in attacco con 2 muri all’attivo.

Il tabellino completo