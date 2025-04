Giovedì sera gara 3 con Piacenza, prima occasione per chiudere

Si gioca giovedì 17 aprile alla ilT quotidiano Arena (già sold out) gara 3 di Semifinale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025. Avanti 2-0 nella serie, l’Itas Trentino si ripresenterà di fronte al proprio pubblico per provare a chiudere il conto nella prima di tre opportunità a disposizione nella serie con la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT VBTV.

«Essere in vantaggio nella serie non significa essere favoriti in gara 3, anzi. – ha sottolineato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione dell’appuntamento - L’equilibrio delle prime due sfide dimostra come siano pochissimi i dettagli a fare la differenza all’interno della singola partita e che quindi verso quei dettagli sarà necessario concentrare il nostro focus in vista del match di giovedì. Mi aspetto pertanto un incontro ancora più intenso dei precedenti, in cui giocare la nostra miglior pallavolo resterà sempre il nostro unico obiettivo. Orientarci verso il fare costantemente cose utili a risolvere le singole situazioni sarà senza dubbio l’approccio migliore che potremo avere».

Il tecnico avrà a sua disposizione l’intera rosa, che completerà nel pomeriggio odierno la preparazione all’appuntamento sostenendo una sessione tecnico-tattica alla ilT quotidiano Arena. In passato solo in altre cinque occasioni Trentino Volley si è trovata avanti 2-0 in una serie di Semifinale Play Off Scudetto che si articola al meglio delle cinque partite: edizione 2009 (2-0 su Cuneo, confronto poi chiuso sul 3-0), edizione 2010 (2-0 su Macerata, sfida poi terminata sul 3-1 perché gara 3 venne vinta dalla Lube), edizione 2022 (2-0 su Civitanova, che poi vinse le tre rimanenti partite, qualificandosi alla Finale), edizione 2023 (2-0 su Piacenza, poi sconfitta alla quinta sfida) ed edizione 2024 (2-0 su Monza, che poi si aggiudicò le restanti tre sfide volando in Finale). Più in generale, in nove circostanze Trentino Volley nel corso delle sue ventidue partecipazioni ai Play Off si è trovata sul 2-0 in una serie al meglio delle cinque partite; solo in tre occasioni non ha ottenuto il passaggio del turno: oltre a quella della stagione 2021/22 con la Cucine Lube e della stagione 2023/24 con Monza, in archivio c’è anche il confronto dei quarti di finale 2005 proprio con Piacenza (perso 2-3).

Gli avversari

Senza più possibilità di perdere per non lasciare la corsa allo Scudetto, la Gas Sales Bluenergy Piacenza si appresta a far capolino per la terza volta in questa stagione alla ilT quotidiano Arena, con la stretta necessità di fare risultato per continuare ad alimentare le speranze di qualificarsi alla prima finale Scudetto della storia societaria, eventualmente la sesta per la città emiliana. La squadra di Ljubomir Travica andrà quindi a caccia della prima vittoria stagionale con Trento, puntando forte sui fondamentali di muro e contrattacco, quelli che, di fatto, le hanno permesso di vincere sin qui i quattro set ottenuti nel corso delle due precedenti partite.