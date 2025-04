Servirà gara 5 per decidere l'avversaria dell'Itas Trentino

La serie di Semifinale Play Off tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova si deciderà in gara 5, fiisata per giovedì alle 20.30 al Pala Barton Energy.

Nel giorno di Pasqua i padroni di casa della Lube si prendono il match in tre set, approfittando di una serata in cui è mancato il solito servizio letale della formazione bianconera. Match equilibrato in attacco (52% di efficacia per entrambe le squadre), con la Lube che fa meglio a muro (7 block vincenti contro 4 dei Block Devils). I bianconeri sprecano palloni preziosi dai nove metri (4 ace e 21 errori) e in attacco impattano con le murate dei padroni di casa, che tentano il tutto per tutto per allungare la serie e scendono in campo spinti anche dall’entusiasmo per il rientro del capitano, Fabio Balaso, schierato da coach Medei come schiacciatore in alcune rotazioni.

La cronaca

Perugia subito a segno con l’attacco di Ben Tara, Loser incrementa con un primo tempo, risponde Nikolov in diagonale. Bottolo tiene avanti i suoi, ma la diagonale out di Lagumdzjia riporta i Block Devils a contatto. Muro vincente di Bottolo sull’attacco di Ben Tara e la Lube torna avanti. I padroni di casa amministrano il vantaggio giocando in velocità. Giannelli arma Loser che accorcia (10-7), Plotnytskyi, Gargiulo e lo stesso Loser sprecano dai nove metri. Doppio ace invece per Kamil Semeniuk che riequilibra la frazione (13-12). Sir sempre a contatto con l’ottimo maniout di Loser, ma la Lube risponde con la pipe potente di Nikolov e con il muro di Gargiulio sull’attacco di Plotnytskyi. Nello scambio successivo lo schiacciatore ucraino di casa bianconera gioca forte sulle mani del muro marchigiano e conquista il maniout. Nella fase più calda del set Bottolo porta avanti i suoi con un attacco dalla seconda linea, Semeniuk risponde con un pallonetto vincente. Il muro di Solè e il maniout di Ben Tara riportano in equilibrio il set, ma è ancora Bottolo a spingere avanti i suoi. Chinenyeze, Herrera e Boninfante sprecano dai nove metri e il muro di Loser sull’attacco di Gargiulio ripristina il pari nella fase più incandescente (23-23). Ancora un muro sull’attacco di Plotnytskyi e la Lube è al set point. Scambio lunghissimo e nuovo muro su Plotnytskyi: la Lube si prende il primo set 25-23.

Avvio punto a punto nella seconda frazione, con errori al servizio da entrambe le parti, Perugia spreca in attacco e la Lube si porta avanti 10-8, ma Herrera riporta i suoi a contatto. Lagumdzjia trova il varco tra le mani del muro bianconero. Giannelli si affida a Semeniuk che chiude lo scambio del 12-12. I padroni di casa alzano ulteriormente il livello in difesa e contrattacco e centrano l’allungo, ma la Sir risponde con l’attacco e il maniout di Ishikawa (16-15). Lo schiacciatore giapponese di casa Sir spara out il servizio e la Lube ne approfitta per prendere il largo. Il muro di Semeniuk su Lagumdzjia riapre la frazione, ma il servizio di Ben Tara si infrange sulla rete (22-18). I padroni di casa arrivano al set point e l’attacco out di Ishikawa chiude subito il set 25-20.

Maniout di Nikolov e pipe di Semeniuk. Anche l’inizio del terzo parziale è contrassegnato dal punto a punto. Giannelli arma Loser che va a segno due volte, poi lo schiacciatore polacco di casa Sir mura l’attacco di Lagumdzjia. Ben Tara alza l’asticella e segna il break (5-8). Nuovo recupero Lube con il muro di Chinenyeze sull’attacco di Solè. Il centrale francese di casa Lube mura anche Ben Tara e riporta i suoi a contatto. Ishikawa con un maniout tiene la Sir a +2 e Semeniuk incrementa (11-14). Mattia Bottolo trova l’ace che riporta la Lube a un solo punto di distanza. Il set torna in equilibrio sul 17-17, ma Ben Tara colpisce lungo la parallela e Jesus Herrera centra l’ace (17-19). E’ lo schiacciatore giapponese di casa Sir a portare i suoi a quota 20, ma Nikolov infila l’attacco tra le mani del muro di Perugia e il set torna in equilibrio sulle battute finali. Con l’attacco out di Ishikawa la Lube si porta avanti e coach Lorenzetti chiama il time out. Al rientro in campo Nikolov trova l’ace (22-20) e con il nuovo attacco out di Ishikawa e il primo tempo out di Loser la Lube è al set point (24-20). L’attacco di Chinenyeze chiude il set 25-21 e il match 3-0.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SUSA VIM PERUGIA 3-0 (25-23, 25-20, 25-21)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli, Ben Tara 11, Solè 3, Loser 7, Semeniuk 11, Plotnytskyi 5, Colaci (libero) Herrera 3, Zoppellari, Ishikawa 8, Piccinelli (lib). N.E. Cianciotta, Candellaro, Usowicz.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Lagumdzzija 6, Chinenyeze 4, Gargiulio 3, Nikolov 15, Bottolo 14, Bisotto (L), Hossein, Orduna, Dirlic, Balaso N.E. Tenorio (lib). Podrascanin, Loeppky.

All. Medei, vice Giannini

ARBITRI Stefano Cesare e Armando Simbari