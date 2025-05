Domenica alla ilT Arena c'è gara 3 della finale scudetto

Si gioca domenica 4 maggio alla ilT quotidiano Arena gara 3 di Finale Play Off Scudetto. L'Itas Trentino si ripresenterà di fronte al proprio pubblico per provare a guadagnare di nuovo, mediante una vittoria, il vantaggio sulla Cucine Lube Civitanova nella serie che si trova sull'1-1 e che si articola al meglio delle cinque partite. Fischio d'inizio previsto per le ore 15.20: diretta RAI 2, Radio Dolomiti e live streaming sulle piattaforme OTT DAZN e VBTV.

La formazione gialloblù punta sul fattore campo e sull'apporto dei propri tifosi, già pronti a stipare le tribune in ogni ordine di posto, per voltare pagina rispetto al match di giovedì e provare a tornare avanti nella serie. Si riparte quindi dalla parità, con la possibilità però di giocare in casa due delle tre potenziali sfide ancora in programma. Un vantaggio che Sbertoli e compagni dovranno cercare di sfruttare nella maniera migliore, a partire già da domenica considerato che chi vincerà gara 3 avrà poi due opportunità per conquistare lo scudetto.

«Le prime due sfide della serie sono state molto differenti fra di loro e hanno visto le due squadre sfruttare al massimo le proprie caratteristiche di fronte al pubblico amico. – spiega Fabio Soli - Ora mi aspetto scenari ancora più estremi rispetto a quelli vissuti nelle precedenti partite: saremo ancor più sottoposti alla necessità di ottenere il risultato al cospetto di un avversario che farà di tutto per impedircelo. Questa è la storia delle Finali dei Play Off e questa sarà la sfida in campo: starà a noi accettarla con serenità, determinazione e con l'unico intento di esprimere sempre il meglio di noi stessi. Il profondo rispetto per il nostro avversario necessita una eguale considerazione per il nostro talento e per le nostre capacità».

Il tecnico gialloblù potrà contare sull'intera rosa a propria disposizione, che si è allenata anche nel primo pomeriggio odierno alla ilT quotidiano Arena. Domenica Trentino Volley disputerà la 164^ partita della sua storia nei Play Off Scudetto (bilancio di 98 e 65 sconfitte), la 88^ di fronte al proprio pubblico, dove ha vinto 67 volte.

Gli avversari

Dopo l'affermazione di giovedì in gara 2, la Cucine Lube Civitanova sale nuovamente a Trento con rinnovata fiducia per il proseguimento della serie. Nelle Marche la formazione di Giampaolo Medei ha confermato quanto di buono aveva già fatto vedere per parte di gara 1, dimostrando di disporre di argomenti validi per poter fare la voce grossa, soprattutto quando viene sostenuta dalla battuta. Alla ilT quotidiano Arena i biancorossi faranno di tutto quindi per replicare l'ultima ottima prova, andando alla ricerca della vittoria esterna che nei precedenti turni del tabellone hanno sempre ottenuto (in gara 2 e 4 dei quarti a Milano ed in gara 3 e 5 di semifinale Perugia). A supportarli ci saranno al seguito oltre centocinquanta tifosi, che verranno posizionati in gradinata (settore F) del palazzetto.