L'Itas Trentino per la cabina di regia punta a Sofia Monza

Dopo il flop della passata stagione, terminata lontanissimo dalle prime tre della classe nella pool promozione e fuori dalla finale dei playoff anche a causa del doppio stop delle schiacciatrici Giuliani e Kosareva, infortunatesi ad una mano all’inizio della fase finale del torneo, la società sta dando vita all’ennesima rivoluzione dell’organico.

Il primo tassello è stata la scelta del nuovo allenatore, che non ha in bacheca i titoli di Davide Mazzanti, ma è uno dei profili più solidi che esistono per una categoria come la A2. Se dunque non sorprende la scelta di Alessandro Beltrami, già presentato ufficialmente, stupisce abbastanza la conferma di Michele Parusso quale vice, per il semplice fatto che quando si è trovato a gestire la squadra nella pool promozione lo ha fatto bene, valorizzando le giocatrici e dimostrando di poter ambire a un posto da primo allenatore. Magari non ancora a Trento, ma in serie A2 di sicuro sì. La sua conferma da secondo è quindi un segnale di continuità importante, più ancora di quelle che riguardano alcune giocatrici dell’organico, perché indica la volontà di conservare uno staff di alto livello.

Detto del tecnico, molti saranno i volti nuovi nell’organico che allenerà. Le giocatrici confermate dovrebbero essere quattro, ovvero Dominika Giuliani, Giulia Marconato, Greta Iob e Beatrice Zeni, tutte le altre si sono accasate da qualche altra parte o stanno per farlo: Valeria Pizzolato è approdata a Costa Volpino, Beatrice Molinaro a Talmassons, Vittoria Prandi è vicina a Brescia (dove troverà le trentine Olivotto e Michieletto), Ilaria Batte a Macerata, Dayana Kosareva a Imola. In cerca di collocazione sono anche Emilia Weske, Virginia Ristori Tomberli, Maria Teresa Bassi, Aneta Zojzi e Silvia Fiori.

Le tre nuove pedine più importanti per capire il valore della nuovo squadra sono la palleggiatrice, l’opposta e la seconda schiacciatrice da affiancare a Giuliani.

La prima sembra avere già un’identità precisa e si tratterebbe dell’ex palleggiatrice della Futura Busto Arsizio Sofia Monza, pronta a raggiungere Trento insieme al suo tecnico Beltrami. Classe 2002, ha compiuto 23 anni giusto la scorsa settimana. Finora ha giocato quasi solo a Busto Arsizio, prima sulla sponda Uyba, dal 2017 al 2019 e in seconda battuta dal 2021 al 2023, poi sulla sponda Futura, dal 2023 al 2025. Unica eccezione le due annate al Club Italia dal 2019 al 2021, entrambe in A2 con Marconato a Bassi compagne di squadra.

Si tratta quindi di un profilo giovane, ma con le spalle già abbastanza larghe per guidare un team da primi posti, come d’altronde lo era il Futura delle ultime due stagioni. Si tratta anche della quarta palleggiatrice diversa in quattro stagioni brandizzate Trentino Volley, dopo Asia Bonelli, Gaia Guiducci, in procinto di tornare a Roma in A2, e Vittoria Prandi. Un'alternanza vorticosa che non gioca a favore della costruzione di un gruppo affiatato.