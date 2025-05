La nuova palleggiatrice dell'Itas Trentino è Sofia Monza

L’Itas Trentino femminile inaugura il mercato estivo 2025 partendo dalla regia. La nuova palleggiatrice della squadra di Serie A2 è infatti Sofia Monza. Nonostante abbia compiuto da pochi giorni appena ventitré anni, vanta già un curriculum in campo nazionale ed internazionale di tutto rispetto.

Nata a Rho (provincia di Milano) l’11 maggio del 2002, giunge in gialloblù dopo aver trascorso le ultime due stagioni in forza alla Futura Giovani.

Cresciuta pallavolisticamente nel settore giovanile della Yamamay Busto Arsizio, la carriera della regista milanese si è sviluppata interamente in Lombardia. Dopo aver assaggiato la massima serie nella stagione 2018/2019 con l’Unet E-Work Volley Busto Arsizio, Sofia ha vestito per due anni la maglia del Club Italia, il progetto federale che raccoglie le migliori promesse del volley nazionale e che ha sede al Centro Pavesi di Milano, partecipando a due campionati di Serie A2. Nel 2021 torna a Busto Arsizio per maturare esperienza in Serie A1 alle spalle delle fortissime registe americane Poulter e Lloyd, per trasferirsi poi nell’altra società con sede a Busto Arsizio, la Futura Giovani, dove ha vissuto due annate da assoluta protagonista sotto la guida del nuovo tecnico di Trentino Volley Alessandro Beltrami. Fin da giovanissima nel giro delle Nazionali giovanili, la palleggiatrice milanese ha collezionato diverse medaglie nelle principali competizioni mondiali ed europee affrontate con l’Italia: un oro ai Mondiali U20 del 2021, un argento ai Mondiali U18 del 2019, oltre a due ori e un argento europeo tra il 2017 e il 2022.

«Sono felicissima di poter vestire la maglia di Trentino Volley, una società molto organizzata e ambiziosa di cui tutti mi hanno sempre parlato estremamente bene. - sono le prime dichiarazioni di Sofia Monza, nuova palleggiatrice dell’Itas Trentino - Proprio per questi motivi non appena è arrivata la chiamata non ho potuto che accettare immediatamente la proposta. Sta nascendo una squadra giovane, che potrà fare bene e giocarsela ad alti livelli. Ritrovo coach Beltrami con il quale mi sono trovata molto bene nella precedente esperienza vissuta assieme e sono felice di poter proseguire questo percorso con lui. Il campionato di Serie A2 sta crescendo di livello anno dopo anno, per quanto ci riguarda punteremo a fare bene e stare nella parte alta della classifica».

«Ritrovo Sofia dopo aver vissuto assieme a lei l’esperienza alla Futura Giovani. - spiega Alessandro Beltrami, allenatore dell’Itas Trentino - Si tratta di una giocatrice le cui caratteristiche tecniche si sposano perfettamente con la mia idea di gioco e mi fa particolarmente piacere ritrovarla in questa avventura in Trentino Volley. Ritengo che le sue qualità e il suo modo di giocare combacino perfettamente con le caratteristiche delle atlete che sono state confermate e che arriveranno durante il mercato per completare il roster. È una ragazza professionale, molto competitiva, determinata e grintosa, tutte peculiarità che dovranno essere alla base di un gruppo che dovrà spingere forte nel lavoro quotidiano in palestra».

La scheda

Nata a Rho (Milano), l’11 maggio 2002

174 cm, ruolo palleggiatrice

2014/18 UYBA Busto Arsizio giov.

2018/19 Unet E-Work Volley Busto Arsizio A1

2019/21 Club Italia A2

2021/23 Unet E-Work Volley Busto Arsizio A1

2023/25 Futura Giovani Busto Arsizio A2

2025/26 Itas Trentino A2

In nazionale

Medaglia d’oro Europei U16 (2017)

Medaglia d’argento Europei U17 (2018)

Medaglia d’argento Mondiali U18 (2019)

Medaglia d’oro Mondiali U20 (2021)

Medaglia d’oro Europei U21 (2022)