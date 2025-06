Il Lagaris torna in B2, la parola a Perghem, Voltolini e Rizzi

Che il Lagaris fosse una formazione pericolosa, in grado di mettere in difficoltà ogni avversaria di categoria, era un dato di fatto, se non altro per l'esperienza di alcune sue pedine, ma che potesse battere il Torrefranca nella finale dei playoff di serie C femminile erano in pochi a scommetterci. Le rossonere avevano infatti vinto entrambi gli scontri diretti in regular season ed erano le favorite del match secco che il 25 maggio ha assegnato un posto in B2.

Come spesso succede nelle finali in gara unica, la sfida ha invece premiato il team gialloverde, che torna così nei tornei nazionali dopo tre anni di assenza. Un salto che ha sorpreso anche le giocatrici roveretane, che ad inizio stagione non si erano poste questo obiettivo.

Per tracciare un bilancio abbiamo raccolto i commenti dell'allenatrice Valentina Perghem, della pallaggiatrice Valentina Voltolini e dell'opposta Martina Rizzi, vera mattatrice della finale.



