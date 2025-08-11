Francesca Cosi, un ritorno a Trento per lasciare il segno

Il reparto delle centrali, confermate sia Giulia Marconato sia Greta Iob, è stato quello nel quale l'Itas Trentino è stata rinnovata di meno nel corso dell'estate. L'unico volto nuovo, di peso, è quello di Francesca Cosi, giocatrice bolognese del 2000, che ha scelto di tornare in una città che aveva già conosciuto nella stagione 2019-2020, quando, giovanissima, era l'alternativa alle titolari Silvia Fondriest ed Eleonora Furlan. Dopo quell'esperienza, troncata dal Covid-19, ha vestito le maglie di Macerata e Pinerolo, militando per tre stagioni in serie A1, come ci racconta in questa intervista.



