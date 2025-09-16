volley.sportrentino.it
B2 Femminile

Simone Vicentini: «Felice di questa nuova avventura e della B2»

L'unica squadra di serie B trentina che in estate ha cambiato guida tecnica è stata la neopromossa Lagaris Rovereto, che ha affidato il team alle mani di Simone Vicentini, allenatore del 1976 originario di Legnago, reduce da una stagione nel New Volley Vicenza Est. Lo abbiamo incontrato per conoscerlo meglio e per intervistarlo due settimane dopo l'inizio dell'attività in palestra con un gruppo composto da un blocco storico e una serie di giovani atlete provenienti da fuori regione.

Classifica

B2 femminile: Girone B
SquadraPG
Studio 55 Ata00
Busto Motor Legnano00
Zanica00
Valpala Evoca00
Cartiera Adda Mandello00
Electro Adda Olginate00
Lurano 9500
Brescia00
Recoaro Tml Como00
Academy Valtellina00
Bstz Omsi Vobarno00
Lagaris Rovereto00
Trentino Energie00
Barzanò00

Simone Vicentini (Lagaris)