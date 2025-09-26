Chiara Negri: «Ad attenderci al varco troveremo squadre esperte»

Il più importante colpo di mercato estivo del Lagaris Rovereto è stato senza dubbio quello che ha portato alla palestra delle Fucine la regista bresciana Chiara Negri, una top player della categoria, reduce dalla conquista della promozione in B1 con la maglia del Promoball, importante vivaio bresciano. In questa intervista ci spiega come è arrivata in Trentino, quali esperienze si è già messa alle spalle e che girone attende la squadra lagarina e le altre due nostre formazioni.



Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube