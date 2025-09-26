volley.sportrentino.it
B2 Femminile

Chiara Negri: «Ad attenderci al varco troveremo squadre esperte»

Il più importante colpo di mercato estivo del Lagaris Rovereto è stato senza dubbio quello che ha portato alla palestra delle Fucine la regista bresciana Chiara Negri, una top player della categoria, reduce dalla conquista della promozione in B1 con la maglia del Promoball, importante vivaio bresciano. In questa intervista ci spiega come è arrivata in Trentino, quali esperienze si è già messa alle spalle e che girone attende la squadra lagarina e le altre due nostre formazioni.

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube.

Classifica

B2 femminile: Girone B
SquadraPG
Studio 55 Ata00
Busto Motor Legnano00
Zanica00
Valpala Evoca00
Cartiera Adda Mandello00
Electro Adda Olginate00
Lurano 9500
Brescia00
Recoaro Tml Como00
Academy Valtellina00
Bstz Omsi Vobarno00
Lagaris Rovereto00
Trentino Energie00
Barzanò00

Chiara Negri (Lagaris Rovereto)
Simone Vicentini (Lagaris)