Giulia Malesardi: «Il mio obiettivo è aiutare le più giovani»
Tornata in Trentino dopo due stagioni in Umbria, l'ultima delle quali coronata dalla promozione in B2 conquistata con la maglia della Trestina, la schiacciatrice Giulia Malesardi è pronta a mettersi a disposizione delle giovani dell'Argentario per aiutarle a crescere e per mantenere la squadra in acque tranquille. Ecco la nostra intervista realizzata a pochi giorni dallo start ufficiale.
Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube.