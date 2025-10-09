volley.sportrentino.it
B2 Femminile

Giulia Malesardi: «Il mio obiettivo è aiutare le più giovani»

Tornata in Trentino dopo due stagioni in Umbria, l'ultima delle quali coronata dalla promozione in B2 conquistata con la maglia della Trestina, la schiacciatrice Giulia Malesardi è pronta a mettersi a disposizione delle giovani dell'Argentario per aiutarle a crescere e per mantenere la squadra in acque tranquille. Ecco la nostra intervista realizzata a pochi giorni dallo start ufficiale.

